Bekâr çalışanın yaşama maliyeti 44 bin 802 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Nisan sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin;

Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 34 bin 586 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 112 bin 660 TL’ye

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de 44 bin 802 TL’ye,

yükseldi.

Yılın ilk ayı olan ocakta açlık sınırı 31 bin 224 TL, yoksulluk sınırı 101 bin 706 TL, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de 40 bin 541’ydi.

TÜRK-İŞ, “mutfak enflasyonu” verilerinde yayımladı. Yine Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,47 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti.

(HA)