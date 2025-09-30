Bir kişinin yaşama maliyeti asgari ücreti 14 bin TL geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Eylül sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin;

Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 27 bin 970 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 91 bin 109 TL’ye

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 36 bin 304 TL ’ye

yükseldi.

Asgari ücretle fark açılıyor

Açlık sınırı bugün itibariyle 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 5 bin 866 TL üzerine çıktı. TÜRK-İŞ asgari ücretin belirlendiği yılın ilk ayında açlık sınırını 22 bin 131, yoksulluk sınırını 72 bin 88 ve bekar bir kişinin yaşama maliyetini 28 bin 756 TL olarak açıklamıştı.

O günden bugüne açlık sınırı 5 bin 839, yoksulluk sınırı 19 bin 21 ve bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de 7 bin 548 TL artış gösterdi.

TÜRK-İŞ araştırma raporunda şunları kaydetti:

"Çalışanların, kendilerine ve ailelerine saygın yaşam düzeyi sağlayacak bir gelir elde etmeleri esastır. Yoksulluk, genel anlamıyla, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk sınırı tutarı, bir ailenin, insan onurunun gerektirdiği zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama düzeyidir.

Elde edilen gelir ile insan onuru ve değeri ile bağdaşacak asgari bir yaşam sürmesi için gerekli olan harcama tutarı arasında oluşan fark bu ay yine artış göstermiştir. Sabit gelirli çalışanın ve emeklinin bütçesinde oluşan bu fark yaşam şartlarını daha da ağırlaştırıyor

Asgari ücretli bekâr bir çalışanın bütçesinde geçen aya göre 1.323 liralık bir fark daha oluştu. Diğer bir ifadeyle yılın dokuzuncu ayı itibariyle bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 14.201 liraya ulaştı.

Çalışanların, kendilerine ve ailelerine yetecek bir ücret almaları gereği açıktır."

(HA)