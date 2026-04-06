BAYETAV, ‘Kurşuna Karşı Bir Öğün’ raporunu tanıtacak

Çocukların kurşun ve diğer gelişim bozucu toksik maddelere maruziyetini yoksulluk, gıda güvencesizliği, çevresel adalet ve eğitim eşitsizliği bağlamında ele alan raporun tanıtım toplantısı ve basın açıklaması 13 Nisan Pazartesi günü saat 13.00’te Atölye BİA’da gerçekleştirilecek.

Raporun bulguları paylaşılacak

Toplantıda BAYETAV adına yapılacak basın açıklamasının ardından Dr. Bülent Şık, raporun çıkış noktasını ve temel bulgularını aktaracak. Şık sunumunda yoksulluk, çevresel adalet, gıda güvencesizliği, çocuklarda görülen bilişsel sorunlar ile eğitim adaleti arasındaki ilişkilere değinecek.

Ayrıca Türkiye’de çeşitli ürünlerde saptanan kurşun varlığına ve kurşuna maruz kaldığı tahmin edilen çocuk nüfusuna ilişkin bulgular paylaşacak.

“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”

Kurşun maruziyeti yalnızca çevre sağlığı meselesi değil

Rapor, çocukların kurşun ve benzeri gelişim bozucu toksik maddelere maruz kalmasının yalnızca bir çevre sağlığı sorunu olmadığını; aynı zamanda kamusal koruma, beslenme hakkı ve eğitimde eşitlik meselesi olduğunu ortaya koyuyor.

Toplantıda ayrıca çocukları toksik maddelerden korumaya yönelik önleyici politikalar, ücretsiz okul yemeği programlarının halk sağlığı açısından önemi ve bu alanda kamusal sorumluluğun güçlendirilmesi ihtiyacı da değerlendirilecek.

BAYETAV, basın mensuplarını ve gıda, çevre, sağlık ile çocuk hakları alanlarında çalışan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini toplantıya davet ediyor.

Tarih: 13 Nisan Pazartesi

Saat: 13.00

Adres: Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apartmanı No: 37, Daire 5, Beyoğlu/İstanbul

