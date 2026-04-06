ENGLISH KURDÎ
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 14:21 6 Nisan 2026 14:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 15:28 6 Nisan 2026 15:28
Okuma Okuma:  2 dakika

BAYETAV, ‘Kurşuna Karşı Bir Öğün’ raporunu tanıtacak

Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), Dr. Bülent Şık’ın hazırladığı “Kurşuna Karşı Bir Öğün: Çocukları Gelişim Bozucu Toksik Maddelerden Korumak ve Eğitim Adaletini Güçlendirmek” raporunu 13 Nisan’da Atölye BİA’da açıklayacak.

BİA Haber Merkezi

Görselde, ağzını açmış bir insan yüzü profilden görülüyor. Yüzün önünde bir kaşık var ve kaşığın üzerinde fabrika bacaları, sanayi tesisleri, çöp yığınları ve petrol benzeri siyah bir sıvı bulunuyor. Bacalardan yoğun duman çıkarken kaşıktan siyah damlalar akıyor. Görsel, endüstriyel kirliliğin ve toksik maddelerin sanki bir yiyecek gibi insanlara “yedirildiği” fikrini simgesel bir şekilde anlatıyor.

Çocukların kurşun ve diğer gelişim bozucu toksik maddelere maruziyetini yoksulluk, gıda güvencesizliği, çevresel adalet ve eğitim eşitsizliği bağlamında ele alan raporun tanıtım toplantısı ve basın açıklaması 13 Nisan Pazartesi günü saat 13.00’te Atölye BİA’da gerçekleştirilecek.

Raporun bulguları paylaşılacak

Toplantıda BAYETAV adına yapılacak basın açıklamasının ardından Dr. Bülent Şık, raporun çıkış noktasını ve temel bulgularını aktaracak. Şık sunumunda yoksulluk, çevresel adalet, gıda güvencesizliği, çocuklarda görülen bilişsel sorunlar ile eğitim adaleti arasındaki ilişkilere değinecek.

Ayrıca Türkiye’de çeşitli ürünlerde saptanan kurşun varlığına ve kurşuna maruz kaldığı tahmin edilen çocuk nüfusuna ilişkin bulgular paylaşacak.

“İklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir”
Kurşun maruziyeti yalnızca çevre sağlığı meselesi değil

Rapor, çocukların kurşun ve benzeri gelişim bozucu toksik maddelere maruz kalmasının yalnızca bir çevre sağlığı sorunu olmadığını; aynı zamanda kamusal koruma, beslenme hakkı ve eğitimde eşitlik meselesi olduğunu ortaya koyuyor.

Toplantıda ayrıca çocukları toksik maddelerden korumaya yönelik önleyici politikalar, ücretsiz okul yemeği programlarının halk sağlığı açısından önemi ve bu alanda kamusal sorumluluğun güçlendirilmesi ihtiyacı da değerlendirilecek.

BAYETAV, basın mensuplarını ve gıda, çevre, sağlık ile çocuk hakları alanlarında çalışan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini toplantıya davet ediyor.

Tarih: 13 Nisan Pazartesi 
Saat: 13.00 
Adres: Faikpaşa Caddesi, Faikpaşa Apartmanı No: 37, Daire 5, Beyoğlu/İstanbul

(EG/NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Bayetav Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı BAYETAV kurşun çocuklarda kurşun maruziyeti basın açıklaması
