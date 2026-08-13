"Barış meselesinde çocuklar bir özne olarak hiç konuşulmadı"

IPS İletişim Vakfı/bianet olarak sivil toplumun güçlendirilmesi ve düzenli iletişim kanallarının artırılması hedefiyle Temmuz 2023’ten bu yana sürdürdüğümüz Hak Örgütleriyle Buluşmalar serisinde 36’ncı buluşmamızı Önce Çocuklar Derneği ile gerçekleştirdik.

Çevrimiçi olarak 12 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz buluşmaya IPS İletişim Vakfı/bianet adına Atölye BİA Koordinatörü Ceyda Sungur, Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı, bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan ve bianet Sivil Toplum Paydaşları Muhabiri/Atölye BİA Asistanı Evrim Gündüz; Önce Çocuklar Derneği adına ise Hivran Timur ve Zeynep Sidar Irmak katıldı.

Buluşmada, Önce Çocuklar Derneği’nin çocuklarla yürüttüğü kültür-sanat ve psikososyal destek çalışmalarını, anadil odaklı atölyelerini ve Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki mahalle çalışmalarını konuştuk.

Hak Örgütleriyle Buluşmalar

Hivran Timur: Kayyum atamalarından sonra bir ihtiyaç olarak kurulduk

Hivran Timur, Önce Çocuklar Derneği’nin 2017’de Diyarbakır’da, belediyelere kayyum atamalarının ardından kentteki bazı kurumların kapatılmasıyla ortaya çıkan ihtiyaç üzerine kurulduğunu anlattı.

Derneğin çalışmalarının ağırlığını kültür-sanat faaliyetleri oluşturuyor. Çalışmalarını Kurmancî ve Zazakî sürdürdüklerini belirten Timur, psikososyal desteğin de faaliyetlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Adıyaman’da da çalışmaya başladıklarını aktaran Timur, son dönemde yeniden Diyarbakır’a yoğunlaştıklarını belirtti. Sur’daki çalışmaların ise zamanla mahalle örgütlenmesine doğru genişlediğini söyledi:

Sur’a taşınmamızla birlikte farklı ihtiyaçların olduğunu gördük. Buradaki çocukların hem radikal dini gruplardan etkilendiğini hem de aileleriyle birlikte 2015’teki şehir savaşlarının ardından ciddi travmalar yaşadıklarını gördük. Bu da bize ‘Mahalle örgütlenmesi anlamında ne yapabiliriz?’ sorusunu sordurdu. Şu anda projesiz, gönüllü bir şekilde yürüttüğümüz atölyelerimiz var.

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Zeynep Sidar Irmak: Çocuklarla bir tiyatro ekibi oluşturmaya çalışıyoruz

Zeynep Sidar Irmak, derneğin Sur’a taşınmasının ardından yaz döneminde pilot bir çalışma başlattıklarını anlattı. Amaçlarının mahalledeki çocukların ihtiyaçlarını ve atölyelere ilgiyi görmek olduğunu belirtti. Gönüllülerin yürütücülüğünde dört atölye açıldığını ve ailelerin doğrudan başvurduğu atölyelerin iki ay boyunca devam ettiğini aktardı.

Irmak, yaz döneminin ardından çalışmaları sürdürmek istediklerini söyledi. Bunun için atölyelere katılan çocuklardan bir grup oluşturduklarını belirtti:

Atölyelere katılan çocuklardan yedi kişilik bir grup oluşturduk. Ailelerle görüştük. Ailelerin onayını alırsak okul döneminde de bu grupla drama, kukla ve Kürtçe eğitimlerine devam edip onlardan bir tiyatro ekibi oluşturmaya çalışıyoruz.

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Irmak: Çalışmayı farklı ilçelere de taşımayı planlıyoruz

Zeynep Sidar Irmak, derneğin Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde erken yaşta ve zorla evliliklere karşı çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Çınar’daki çalışmanın beklediklerinden daha iyi ilerlediğini söyledi. Dernek, yeni dönemde benzer çalışmaları Bismil ve Silvan’a da taşımayı planlıyor.

Irmak, yeni dönemde atölyelerin kapsamını da genişleteceklerini belirtti:

Toplumsal cinsiyet eşitliği, üreme sağlığı ve cinsel sağlık eğitimlerini de atölyelerimize ekleyeceğiz. Çınar’daki atölyeleri erkeklere ve ergenlere yönelik iki ayrı eğitim şeklinde planlamıştık. Yeni çalışmaları da grupları ayırarak ve bu başlıkları genişleterek yürüteceğiz.

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Timur: Barış meselesinde çocuklar bir özne olarak hiç konuşulmadı

Derneğin barış meselesini de çalışma gündemine aldığını söyleyen Hivran Timur, yürütülen tartışmalarda çocukların deneyimlerinin ve sözlerinin yeterince yer bulmadığına dikkat çekti.

Daha önce çocuklarla fotoğrafçılık çalışmaları yürüttüklerini aktaran Timur, bu deneyimden hareketle çocuk odaklı bir barış haberciliğinin nasıl kurulabileceği üzerine düşünmeye başladıklarını anlattı:

Biz şimdi barış meselesini gündemimize almaya çalışıyoruz. Barış meselesinde çocuklar bir özne olarak hiç konuşulmadı. Çocukların medyada kendi sesleriyle yer bulması neredeyse mümkün olmuyor. ‘Çocuklar özelinde bir barış haberciliği nasıl olur?’ diye düşündük. Bir dönem çocuklara fotoğrafçılık atölyeleri veriyorduk. Acaba bununla bağlantılandırıp ne çıkarabiliriz diye kendi aramızda bir beyin fırtınası yapıyoruz.

Çocuk odaklı habercilik için ortak çalışma önerisi

Buluşmada, Önce Çocuklar Derneği’nin çocuklar özelinde barış haberciliği fikrinden hareketle çocuk odaklı ve çocuk katılımlı habercilik üzerine birlikte yürütülebilecek çalışmalar da konuştuk.

bianet’in çocuk odaklı habercilik alanındaki çalışmalarını aktardığımız görüşmede, çocukların haberlerde kendi sözünü üreten özneler olarak yer alabileceği yöntemler üzerine fikir alışverişinde bulunduk.

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(EG)