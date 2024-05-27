Kömür Kültür Sanat Merkezi Adıyaman'da açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın verdiği hibe kapsamında Adıyaman’ın Kömür beldesinde yeni bir kültür-sanat merkezi inşa edildi. Kömür Kültür Sanat Merkezi, depremden etkilenen çocukların ve gençlerin nitelikli kültür-sanat etkinliklerine erişimini ve bu alandaki yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Diyarbakır’dan Önce Çocuklar Derneği’nin yürütücülüğünde, Adıyaman’ın Kömür Belediyesi’nin ortaklığında gerçekleştirilen projede, Diyarbakır’da ve Kömür’de deprem sonrası normalleşme sürecine katkıda bulunması hedefiyle kültür-sanat etkinlikleri tasarlanacak.

Proje kapsamında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın da desteğiyle bir kültür-sanat merkezi hayata geçirildi. Kömür Kültür Sanat Merkezi’nde, Diyarbakır’da uzun yıllardır faaliyet gösteren proje iştirakçileri Ma Music Center ile Amed Şehir Tiyatrosu’nun destekleriyle çocuklara ve gençlere yönelik müzik, tiyatro ve yaratıcı sanat atölyeleri düzenlenecek. Atölyelerde ortaya çıkan gösteriler, sonbaharda Kömür’de ilk kez düzenlenecek Kömür 1. Çocuk ve Gençlik Festivali’ne taşınacak.

Ortaklaşa Hibe Programı II. açık çağrı dönemi devam ediyor

Ortaklaşa Hibe Programı’nın 4 Nisan 2024’te açılan ikinci açık çağrıya kültür-sanat odaklı sivil toplum kuruluşları en az bir belediye ortaklığıyla başvurabiliyor. İkinci açık çağrının başvuruları 4 Haziran 2024 saat 17.00’ye kadar açık kalacak.(AÖ)