Silopi’de Barış Anneleri ve gazetecilere gözaltı

Barış Anneleri Meclisi üyeleri, Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli (Tilqebîn) Beldesi'nde eylem yaptı.

Diyarbakır, Van, Batman, Mardin, Hakkâri, Urfa, Siirt ve Mersin’den gelen anneler “Savaşa hayır barış hemen şimdi” talebiyle bir araya geldi. Ancak asker, annelerin eylemine müdahale etti. Eyleme izin vermeyen asker, gözaltı yaptı.

Eylemi takip eden Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Zeynep Durgut ve Mahmut Altıntaş, JINNEWS muhabiri Derya Ren de gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Cizre Belediye Eşbaşkanı Abdurrahim Durmuş ile çok sayıda DEM Parti yöneticisi de var.

(HA)