ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 17:54
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2024 18:01
1 dk Okuma

Silopi’de Barış Anneleri ve gazetecilere gözaltı

Barış Anneleri’nin “Savaşa hayır barış hemen şimdi" eylemine müdahale eden asker gözaltı yaptı. Gözaltına alınanlar arasında HDP yöneticileri ve gazeteciler de var.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Silopi’de Barış Anneleri ve gazetecilere gözaltı

Barış Anneleri Meclisi üyeleri, Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli (Tilqebîn) Beldesi'nde eylem yaptı.

Diyarbakır, Van, Batman, Mardin, Hakkâri, Urfa, Siirt ve Mersin’den gelen anneler “Savaşa hayır barış hemen şimdi” talebiyle bir araya geldi. Ancak asker, annelerin eylemine müdahale etti. Eyleme izin vermeyen asker, gözaltı yaptı.

Eylemi takip eden Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Zeynep Durgut ve Mahmut Altıntaş, JINNEWS muhabiri Derya Ren de gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında  Cizre Belediye Eşbaşkanı Abdurrahim Durmuş ile çok sayıda DEM Parti yöneticisi de var.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Barış Anneleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git