Barış Akademisyenleri dosyalarında 10 yılda sadece dört kesin iade

Barış Akademisyenleri’nin 2016 yılında imzaladıkları “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi nedeniyle maruz kaldıkları ihraçlara ilişkin açılan davalarda, aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen hukuki tablo büyük ölçüde belirsizliğini koruyor.

Yaklaşık 400 akademisyenin ihraç edildiği süreçte, bugüne kadar yalnızca dört akademisyen hakkında verilen iade kararı kesinleşti.

İdare Mahkemeleri’nde görülen davalarda 170 dosyada iade/kabul kararı verilirken, 184 davada ret kararı çıktı; 31 dosyada ise davaların mevcut durumuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bölge İdare Mahkemeleri’nde ise 91 davada iade, 99 davada ret kararı verildi; 164 dosyada henüz bir karar bulunmuyor.

Akademisyenlerden çağrı

Danıştay aşamasında yalnızca 12 davada karar verilirken, 178 dosyada hâlâ karar çıkmadı. Karar verilen dosyaların yalnızca dördünde iade kararı kesinleşti. Üç davada ret kararı kesinleşirken, beş dosya Danıştay’ın istinaf mahkemesinden farklı yönde karar vermesi nedeniyle yeniden Bölge İdare Mahkemeleri’nde görülüyor.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda (İDDK) bir dosya derdest durumda bulunurken, Anayasa Mahkemesi (AYM) bugüne kadar yalnızca üç dosyada, Danıştay’ın ret kararlarını onadı.

Barış Akademisyenleri, sosyal medyada, davaların büyük bölümünün sonuçsuz bırakılmasına ve yalnızca dört iade kararının kesinleşmesine dikkat çekerek, hukuksuzluğun derhal son bulması çağrısında bulundu.

