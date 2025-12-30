ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:10 30 Aralık 2025 10:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.12.2025 10:28 30 Aralık 2025 10:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Barış Akademisyenleri dosyalarında 10 yılda sadece dört kesin iade

Barış Akademisyenleri, sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik hukuksuzluğun derhal son bulması çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Barış Akademisyenleri dosyalarında 10 yılda sadece dört kesin iade
Fotoğraf: İzmir Dayanışma Akademisi Arşivi

Barış Akademisyenleri’nin 2016 yılında imzaladıkları “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi nedeniyle maruz kaldıkları ihraçlara ilişkin açılan davalarda, aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen hukuki tablo büyük ölçüde belirsizliğini koruyor.

Yaklaşık 400 akademisyenin ihraç edildiği süreçte, bugüne kadar yalnızca dört akademisyen hakkında verilen iade kararı kesinleşti.

İdare Mahkemeleri’nde görülen davalarda 170 dosyada iade/kabul kararı verilirken, 184 davada ret kararı çıktı; 31 dosyada ise davaların mevcut durumuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bölge İdare Mahkemeleri’nde ise 91 davada iade, 99 davada ret kararı verildi; 164 dosyada henüz bir karar bulunmuyor.

Akademisyenlerden çağrı

Danıştay aşamasında yalnızca 12 davada karar verilirken, 178 dosyada hâlâ karar çıkmadı. Karar verilen dosyaların yalnızca dördünde iade kararı kesinleşti. Üç davada ret kararı kesinleşirken, beş dosya Danıştay’ın istinaf mahkemesinden farklı yönde karar vermesi nedeniyle yeniden Bölge İdare Mahkemeleri’nde görülüyor.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda (İDDK) bir dosya derdest durumda bulunurken, Anayasa Mahkemesi (AYM) bugüne kadar yalnızca üç dosyada, Danıştay’ın ret kararlarını onadı.

Barış Akademisyenleri, sosyal medyada, davaların büyük bölümünün sonuçsuz bırakılmasına ve yalnızca dört iade kararının kesinleşmesine dikkat çekerek, hukuksuzluğun derhal son bulması çağrısında bulundu.

Barış Akademisyenleri, barış sürecinin neresinde?
BARIŞ AKADEMİSYENİ VE DEM PARTİ MİLLETVEKİLİ SEVİLAY ÇELENK
Barış Akademisyenleri, barış sürecinin neresinde?
29 Kasım 2025

Barış Akademisyenleri hakkında

Kürt kentlerinde 2015’te başlayan sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan devlet şiddetini protesto eden akademisyenler, 11 Ocak 2016’da “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladı.

Toplam 1128 akademisyenin imzasıyla yayınlanan bildirinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıklamaları geldi.

Yarım porsiyonluk aydınlık, aynı çevreler hiç değişmedi. Bu lümpen çevreler bir kez daha gerçek yüzlerini gösterdiler. Yüzlerindeki maskeyi sıyırdılar. Yıllardır dolaylı yollardan yürüttükleri terör örgütü propagandasını yayınladıkları bildiriyle doğrudan gösterdiler. Bir hukuk devleti olan Türkiye'de akademisyenlerin suç işleme imtiyazı yoktur. İstedikleri kadar debelensinler, çırpınsınlar. Koskoca ülkeyi, koskoca milleti, bir avuç kerameti kendinden menkul seçkinin, kendine aydın, akademisyen diyen lümpenin yönettiği eski Türkiye artık yok.” (Erdoğan, 19. Muhtarlar Toplantısı, 20 Ocak 2016).

Akademisyenlere öğrencilerden gazetecilere, feministlerden LGBTİ+ derneklerine, sanatçılardan sivil toplum örgütlerine kadar geniş destek verildi. Kampanya 20 Ocak 2016’da tamamlandığında bildiriyi Türkiye’den 2212, yurt dışından 2279 akademisyen imzalamış oldu.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilân edilen Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK’lerle, barış bildirisine imza atan 406 akademisyen, “örgüt propagandası” suçlamasıyla kamu görevlerinden ihraç edildi. (TY)

Yargı, Barış Akademisyenleri’nin göreve iadelerine karar verdi
13 Mart 2023
/haber/yargi-baris-akademisyenleri-nin-goreve-iadelerine-karar-verdi-275614
GÖREVE İADE EDİLEN BARIŞ AKADEMİSYENLERİ
"İrtibat ve iltisaklı olduğumuz yalnızca hakikattir"
14 Mart 2023
/haber/irtibat-ve-iltisakli-oldugumuz-yalnizca-hakikattir-275692
YÖK’ün kuruluş yıldönümünde Barış Akademisyenleri’nden açıklama
7 Kasım 2025
/haber/yokun-kurulus-yildonumunde-baris-akademisyenlerinden-aciklama-313301
AİHM’den Barış Akademisyenleri için ihlal kararı
21 Mart 2023
/haber/aihm-den-baris-akademisyenleri-icin-ihlal-karari-276061
DEM Parti, Barış Akademisyenleri ile buluştu
17 Kasım 2025
/haber/dem-parti-baris-akademisyenleri-ile-bulustu-313608
DEM Milletvekili Çelenk: Barış Akademisyenleri ikinci kez meslekten uzaklaştırılıyorlar
14 Şubat 2024
/haber/dem-milletvekili-celenk-baris-akademisyenleri-ikinci-kez-meslekten-uzaklastiriliyorlar-291883
AYM, Barış Akademisyenleri’nin bildirisini paylaşan öğretmene verilen cezada ihlal bulmadı
11 Haziran 2024
/haber/aym-baris-akademisyenlerinin-bildirisini-paylasan-ogretmene-verilen-cezada-ihlal-bulmadi-296386
Barış Akademisyenlerinin ikinci ihracı: Göreve başladım oda verilmedi
7 Ekim 2024
/haber/baris-akademisyenlerinin-ikinci-ihraci-goreve-basladim-oda-verilmedi-300464
Barış Akademisyenleri: 5 yıldır sivil ölüme direniyoruz
10 Nisan 2021
/haber/baris-akademisyenleri-5-yildir-sivil-olume-direniyoruz-242187
TİHV AKADEMİ
"Barış Akademisyenlerinin yüzde 39’unun tam zamanlı bir işi yok"
19 Kasım 2021
/haber/baris-akademisyenlerinin-yuzde-39-unun-tam-zamanli-bir-isi-yok-253612
