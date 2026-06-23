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YT: Yayın Tarihi: 23.06.2026 11:17 23 Haziran 2026 11:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.06.2026 11:34 23 Haziran 2026 11:34
Okuma Okuma:  2 dakika

Bahçeli’den Avrupa Parlamentosu raporuna tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporunu işaret etti. Bahçeli, raporda yargıya ve Ülkü Ocakları’na ilişkin ifadeleri eleştirerek, “Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bahçeli’den Avrupa Parlamentosu raporuna tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki gösterdi.

Bahçeli, Avrupa’nın Türkiye’ye “demokrasi, hukuk, güvenlik ve dış politika dersi vermeye kalktığını” savunarak, raporu “Türk ve Türkiye karşıtı mahfillerin ezberleri” olarak nitelendirdi.

“Herkes haddini bilecek”

Raporun bağlayıcı olmayabileceğini ancak “siyasi niyeti bakımından” dikkate alınması gerektiğini söyleyen Bahçeli, özellikle yargıya ilişkin değerlendirmelere tepki gösterdi.

Bahçeli, devam eden yargı süreçlerinin Avrupa Parlamentosu tarafından yorumlanmasını “vesayet hevesi” olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu:

“Yüce Türk yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti; dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü Batı’ya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek.”

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Ülkü Ocakları açıklaması

Bahçeli, raporda Ülkü Ocakları’na ilişkin ifadelerin de “eski bir husumetin yeni kılığa sokulmuş hali” olduğunu söyledi.

Ülkü Ocakları’nın Avrupa kamuoyunda hedef gösterilmek istendiğini savunan Bahçeli, “Teröre karşı elif gibi dimdik duruşunu koruyan Türk gençliğinin biricik yuvası olan Ülkü Ocakları hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir” dedi.

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“Yalan pazarının kepengi indirilecek”

Avrupa Parlamentosu’nu “çifte standart” uygulamakla suçlayan Bahçeli, rapora ilişkin eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Parlamentosu’nun işi ortadadır. Dillerinde özgürlük ve demokrasi yalanı, satırlarında hukuk kılıfına sokulmuş dayatma, işin esasında ise Türk ve Türkiye karşıtlığı vardır. Bu yalan pazarının kepengi er ya da geç indirilecektir.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
MHP Devlet Bahçeli Avrupa Parlamentosu ülkü ocakları
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