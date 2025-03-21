Bahçeli' 'Partinde otur' dedi, Özel 'Darbeye karşı dur' yanıtıyla karşılık verdi
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i tehdir eder gibi uyardı, "Yargıya saygı duy, partinde otur" dedi. Özgür Özel Devlet Bahçeli'ye "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" yanıtını verdi.
MHP ve CHP sosyal medyada birbirine rest çekti. Önce MHP, Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i uyardığı sözlerini paylaştı.
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur" dedi.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur.— MHP (@MHP_Bilgi) March 21, 2025
Ardından CHP, Bahçeli’ye yanıt verdi. "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." dedi.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye:— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 21, 2025
Milletin sesini duy, darbeye karşı dur.
(HA)
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