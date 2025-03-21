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Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 18:03
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 18:19
1 dk Okuma

Bahçeli' 'Partinde otur' dedi, Özel 'Darbeye karşı dur' yanıtıyla karşılık verdi

Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i tehdir eder gibi uyardı, "Yargıya saygı duy, partinde otur" dedi. Özgür Özel Devlet Bahçeli'ye "Milletin sesini duy, darbeye karşı dur" yanıtını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bahçeli' 'Partinde otur' dedi, Özel 'Darbeye karşı dur' yanıtıyla karşılık verdi

MHP ve CHP sosyal medyada birbirine rest çekti. Önce MHP, Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i uyardığı sözlerini paylaştı.

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur" dedi.

Ardından CHP, Bahçeli’ye yanıt verdi. "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur." dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli özgür özel CHP MHP ekrem imamoğlu
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