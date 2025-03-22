Özgür Özel: "Olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz, gerektiğinde de Taksim'de olacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına tepkiler kapsamında Türkiye'nin üç büyük kenti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük çaplı gösterilerin yanı sıra Adana, Trabzon, Bolu, Samsun, Manavgat (Antalya), Ayvalık (Balıkesir), Eskişehir, Mersin, Muğla, Bursa, Didim (Aydın), Denizli, Antalya, Çorum, Konya, Sakarya, Amasya, Giresun, Rize, Kırıkkale ve Karabük'te halk sokaklardaydı.

"Saraçhane'de yüzbinler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltıların üçüncü gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki Saraçhane meydanında cuma akşamı toplananların sayısının 210 bine ulaştığını söyledi. Özel'in verdiği bilgiye göre, çarşamba akşamı 120 bin, perşembe akşamı 160 bin olan katılım cuma akşamı çarşambanın neredeyse iki katına ulaşmıştı. Özel daha sonra konuşmasının ilerleyen bölümlerinde bu sayının 300 bine çıktığına ilişkin bir düzeltme de yaptı.

Özgür Özel, saat 20.30’da Saraçhane’de toplanan binlerce yurttaşa seslenirken İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri şemsiyesi altında sendika konfederasyonları (DİSK, KESK), meslek örgütleri (TMMOB, TTB, TBB), Alevi dernekleri, kadın hareketleri ve platformlarının yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) de bütün bileşenleriyle birlikte (ESP, Yeşil Sol Parti, SODAP, SYKP, Devrimci Parti, DBP) ve 2023 seçimlerinde Emek ve Özgürlük Bloku kapsamında DEM Parti'yle ittifak halinde meclise giren TİP ve EMEP'in yanısıra, mecliste temsil edilmeyen Sol Parti, TKP, Halkevleri de alandaydı. Alanda yer alanların çok büyük çoğunluğunuysa bu kuruluşlarla organik ilşkisi olmayan bağımsız öğrenci ve gençlik kitleleriyle, işçiler oluşturuyordu.

Özgür Özel konuşmasında bazı konu ve temalara özel ağırlık verdi.

"Saraçhane'de CHP mitingi değil, halk dayanışması var"

Özel konuşmasına başlarken “Biz Saraçhane’ye miting için değil 19 Mart darbesine karşı durduğumuz için geldik. Bu bir parti mitingi değildir. Bu CHP’nin mitingi değildir. Burada çok sayıda CHP’li var. Ancak isimlerini gördüğünüz sloganlarını duyduğunuz, birkaç gündür teker teker Ekrem Başkanla dayanışmak için buraya Saraçhane’ye yani İstanbul’da halkın iktidarının simge noktasına koşan gelen tüm siyasi partileri, oluşumları, gençlerimizin dahil olduğu tüm itiraz kurumlarını yürekten selamlıyorum." dedi.

Taksim'i geri alma hedefi

Özel, Saraçhane'de olmalarının nedeninin İBB'ye yönelik saldırı olduğunu vurguladı. "Nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerektiği için Saraçhane’deyiz." dedi.

"Bundan yıllar önce Erdoğan, Gezi Parkını yıkıp yerine Topçu Kışlası yapacağım deyip oradaki Atatürk Kültür Merkezi’ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün [...] Taksim’de olmamız gerekiyordu oradaydık. O gün bugün Taksim’i işçilere, gençlere yasaklıyor. And olsun ki, Taksim’i geri alacağız." dedi.

Özel, Erdoğan'ın İstanbul yerel yönetimine el koyma hedefiyle giriştiği seçim manipülasyonlarını anımsattı. 2019 seçimlerinin tekrar ettirilmesine rağmen İmamoğlu tarafından yeniden kazanılmasını ve daha sonra girilen tüm yerel seçimleri tüm engellere karşın Erdoğan'a karşı İmamoğlu'nun aldığını vurguladı.

"İmamoğlu 'Tayyip Bey'i beş maçta da yendi"

Özel, "Güya yenilmez Tayyip Bey"i İmamoğlunun "beş maçta da yendi[ğini]" söyledi.

"[Erdoğan] Ekrem İmamoğlu’ndan ilk golü Beylikdüzü’nde yemişti. Üstüne de Ekrem İmamoğlu ona burada 'hat-trick' yaptı." dedi. Bu hazımsızlığın seçimlerin üstünden bir yıl geçmesine rağmen bugün de sürdüğünü, Erdoğan'ın "milli irade demesine rağmen geçen yıl ilk kez kaybettiği seçimden sonra bu kez bu binayı oy ile alamayacağını gördüğü için yargı sopası eliyle bileğini kırmaya bu binaya hile ile girmeye çalış[tığını] söyleyen Özel, "Buradayız, direnişteyiz. Burayı Erdoğan’ın kayyumuna vermeyeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı, Ekrem İmamoğlu, Vatan Emniyet’ten alınıp Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüğünde kendilerinin de Çağlayan’da olacağını söyledi.

Özel, "Günü geldiğinde nerede olmamız gerekiyorsa orada, ayrıla ayrıla değil birleşe birleşe omuz omuza direnerek orada olacağız. Yarın gelişmelere göre Saraçhane ise Saraçhane, Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, Taksim ise Taksim!" dedi.

"Erdoğan kalabalığı görünce TV kumandasını fırlatmış"

Özel, gözaltılara direnişin tüm dünyada izlenmekte olduğunu dünya ve Türkiye'nin "Tayyip Erdoğan’ın istibdat, baskı, yasak rejimi sallanmakta çökmek üzere [olduğunu] gördüğünü" söyledi. Erdoğan'a seslenerek "-Tayyip Bey, duydum ki dün TV izlerken elindeki kumandayı fırlatmışsın!" dedi.

Özel, Erdoğan'ın Saraçhane'deki gösterilerle ilgili olarak Erdoğan'ın yönetimindeki güvenlik amirlrine "yarın akşam Özgür Özel’in çağrısıyla Saraçhane’de ve herhangi bir şehirde bir kalabalık toplanır eylem olursa o valiyi o emniyet müdürünü görevden alacağım’ de[diğini]" nakletti: "Anadolu’yu tehdit ettin, bugün hiçbir ilde eylem olmayacak dedin, Tayyip Bey bak bugün burada 210 bin kişiyiz." dedi.

Özel, "Sayın Erdoğan, İçişleri Bakanı telefonunu bekliyor, İstanbul Valisi’ni İstanbul Emniyet Müdürü’nü görevden almazsan hatırım kalır! Ama performans ölçün buysa ne valine ne emniyet müdürüne kıyma." diyerek gösterileri sürdürme kararlılıklarını dile getirdi: "kendin gelsen İstanbul’a vali olsan yine toplanacağız. Ant olsun ki Saraçhane bizimdir, Vatan Emniyet bizimdir, Çağlayan bizimdir, Taksim bizimdir." dedi.

Newroz kutlaması

Özgür Özel, Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarına gönderdiği mesajın alanda kabul gördüğünü ve bundan duyduğu hoşnutluğu dile getirerek bir kez daha "Türklerin ve Kürtlerin Nevruz’unu kutluyorum. Barışın önünde eğiliyorum. Buradan, Ümit Özdağ, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Alaattin Köseler, Resul Emrah Şahan ve Murat Çalık’ı selamlıyorum. Vatan’daki, Silivri’deki canları selamlıyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi

Özgür Özel, Cumartesi akşam saatlerinde adliyeye sevk edilecek olan Ekrem İmamaoğlu'nun ifadesinin alınmaya başlandığını haber verdi: "[...] tam 6 saat boyunca onlar sordu, Ekrem Başkan cevapladı. Soranlar yoruldu, o yorulmadı. Soranlar utandı, o utanacak hiçbir cevap vermedi. Ne bir haram lokma yedi ne cana kıydı. Elinde ne kan ne paranın kiri var. Yiğidim aslanım bu akşam da sizden ayrı orada Vatan’da yatıyor. Gün gelecek devran dönecek, bu zalimler hesap verecek, Ekrem Başkan hepimizin haklarını verecek." dedi.

(AEK)