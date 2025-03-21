CHP’den kayyım tehdidine karşı olağanüstü kurultay resti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası üç gündür bulunduğu Saraçhane’de, partinin Olağanüstü Kurultay’a gideceğini duyurdu.

Özel, "Bu hafta içinde biz başvurumuzu yapmasaydık bugün mesai bitimine doğru bir kayyım ataması yaparak ön seçim sandığımızı elimizden almaya çalışacaklardı. Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak 15 gün sonrasına, 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" diye açıklama yaptı:

Özel şunları söyledi:

“Türkiye’de anayasal güvencelerin, hukuk güvencelerinin tamamını askıya almayı göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız. Günlerdir de bize, bizlere neler yaptıklarını görüyorsunuz.

CHP’yi karıştırmaya ve Cumhurbaşkanı adayı belirleme iradesini engellemeye yönelik olarak Başsavcılık İstanbul’da bir gizli soruşturma yürütüyor. En nihayetinde her şeye tenezzül edenler ön seçimi engellemek için her şeyi yaptılar. En son 23 Mart’a dört gün kala, gittiler Sayın İmamoğlu’nu gözaltına aldılar. Amaç; kampanyayı kesmek ve bu seçimi yaptırmamak.

Adayımız belirlememek için bugün bir tenezzül, yeni bir tasarruf, yeni bir girişim. CHP’ye kayyım atayarak, pazar günkü seçime engel olmaya çalışanları, hazırlıklarını gördük. Buna karşı bugün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız resmi kayıtlara girmiş olan bir başvuruyu size açıklamak isterim.

Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına Olağanüstü Kurultay kararı aldığımızı, partiyi Olağanüstü Kurultay’a götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimiz tüm Türkiye’ye ilan ederiz.

Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra, 6 Nisan günü CHP’nin delegeleri Olağanüstü Kurultay sandığının başına geçip iradelerini tazeleyecekler.

CHP’nin Genel Başkanı olarak partiyi Olağanüstü Kurultay’a götürüyorum. Ve bunu 23 Mart günü yapacağımız Cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla ‘Haydi işinize’ diyerek yolumuza devam ediyoruz.”

“İmamoğlu‘na yönelik sahiplenişi sakatlamaya çalışacaklardı”

Özel gazetecilerin, “Ön seçim takviminde bir değişiklik var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Hiçbir değişiklik yok. Zaten bu Pazar günkü takvimin teminatıdır. Pazar günü yönetimde eğer bir kayyım atsalardı, atadıkları kayyıma Pazar günkü seçimi yaptırmayıp Ekrem İmamoğlu‘nun adaylığının önünü kesmeye, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu‘na yönelik bu büyük sahiplenişi sakatlamaya çalışacaklardı.

Pazar günü bütün Türkiye’yi, CHP’lileri AKP‘ye, MHP’ye oy vermiş, bu yapılanlara ‘Olmaz kardeşim. Bize yapıldığında karşı çıkıyorduk. Tayyip Bey yıllar önce Saraçhane‘den hapishaneye giderken yanlış buluyorduk. Biz demokrasinin arkasındayız’ diyen herkesi dayanışma sandığında demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

(HA)