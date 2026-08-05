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YT: Yayın Tarihi: 05.08.2026 12:05 5 Ağustos 2026 12:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.08.2026 12:13 5 Ağustos 2026 12:13
Okuma Okuma:  2 dakika

Bahçeli: Öcalan umut hakkına, Demirtaş evine, Ahmetler görevine kavuşmalı

Bahçeli çerçeve yasa hakkında yaptığı açıklamasında "Öcalan umut hakkına, Demirtaş evine, Ahmetler görevine kavuşmalıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Bahçeli: Öcalan umut hakkına, Demirtaş evine, Ahmetler görevine kavuşmalı
Fotoğraf: MHP
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan ve sürece dair açıklamalar yaptı.

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"86 milyon kazanmıştır"

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan’a açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk’üyle, Kürt’üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu bir devlet projesidir"

Bahçeli, sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

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"Demirtaş'ın hatrını sorarım"

Demirtaş'la avukatları aracılığıyla görüştüğünü aktaran Bahçeli, "Halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş’la Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır” dedi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş çözüm süreci çerçeve yasa
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