Bahar Taş’ın ölümünde Adli Tıp sonucu: Karbonmonoksit zehirlenmesi

Adli Tıp raporu, Bahar Taş’ın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği teknede ölü bulunan Taş’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tekne sahibi S.E. ile ailesini gözaltına aldı ve karakola götürdü.

Ekmek ve Gül’ün haberine göre, soruşturmada dikkat çeken bir gelişme de kamera kayıtları incelenirken ortaya çıktı. Yetkililer temmuz ayından itibaren birçok kayda ulaşırken, olayın yaşandığı 8 Şubat Pazar gününe ait görüntüleri bulamadı.

Kurtulan, "Şüpheli Kadın Ölümlerini" Meclis'e Sordu

Yaklaşık iki aydır kadın örgütleri ve Bahar Taş’ın ailesi “Bahar Taş’a ne oldu?” sorusuna yanıt arıyor ve şüpheli ölümün aydınlatılması için ısrarını sürdürüyor.

Erkek şiddeti Şubat 2026

(EMK)