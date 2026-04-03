HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.04.2026 12:34 3 Nisan 2026 12:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.04.2026 12:39 3 Nisan 2026 12:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Bahar Taş’ın ölümünde Adli Tıp sonucu: Karbonmonoksit zehirlenmesi

Yaklaşık iki aydır kadın örgütleri ve Bahar Taş’ın ailesi “Bahar Taş’a ne oldu?” sorusuna yanıt arıyor ve şüpheli ölümün aydınlatılması için ısrarını sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Özgür Genç Kadın X hesabı

Adli Tıp raporu, Bahar Taş’ın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği teknede ölü bulunan Taş’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tekne sahibi S.E. ile ailesini gözaltına aldı ve karakola götürdü.

Ekmek ve Gül’ün haberine göre, soruşturmada dikkat çeken bir gelişme de kamera kayıtları incelenirken ortaya çıktı. Yetkililer temmuz ayından itibaren birçok kayda ulaşırken, olayın yaşandığı 8 Şubat Pazar gününe ait görüntüleri bulamadı.

Yaklaşık iki aydır kadın örgütleri ve Bahar Taş’ın ailesi “Bahar Taş’a ne oldu?” sorusuna yanıt arıyor ve şüpheli ölümün aydınlatılması için ısrarını sürdürüyor.

Erkek şiddeti Şubat 2026
Erkek şiddeti Şubat 2026
6 Mart 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Bahar Taş şüpheli kadın ölümleri şüpheli kadın cinayetleri
ilgili haberler
DEM Partili Tanhan’dan üç Bakanlığa: Şüpheli kadın ölümleri araştırılsın
11 Haziran 2025
/haber/dem-partili-tanhandan-uc-bakanliga-supheli-kadin-olumleri-arastirilsin-308272
ŞÜPHELİ ÖLÜM VE ŞİDDET KISKACI:
"Kadın cinayetleriyle aynı oranda şüpheli kadın ölümü var"
6 Ekim 2024
/haber/kadin-cinayetleriyle-ayni-oranda-supheli-kadin-olumu-var-300440
HDP, şüpheli kadın ölümlerinin araştırılmasını istedi
22 Haziran 2020
/haber/hdp-supheli-kadin-olumlerinin-arastirilmasini-istedi-226123
Kurtulan, "Şüpheli Kadın Ölümlerini" Meclis'e Sordu
26 Şubat 2010
/haber/kurtulan-supheli-kadin-olumlerini-meclis-e-sordu-120293
