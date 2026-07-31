Ayşegül Doğan’dan çerçeve yasa açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında 'süreç' kapsamında Meclise gelmesi beklenen 'çerçeve yasa' konusunda açıklamalarda bulundu.

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"Gerekli açıklamanın yapılmasını bekliyoruz"

Doğan, PKK'nin feshi ve geri dönüşe ilişkin çeşitli düzenlemeler içerecek yasaya dair, "İstişareler sürüyor. Görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair farklı yaklaşımlar söz konusu" dedi.

Yasa teklifinin komisyona ne zaman geleceğini bilmediklerini belirten Doğan "Takvimle ilgili en kısa sürede Meclis Başkanlığının gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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"Süreç açısından çok kritik"

Çerçeve yasanın kritik önemde olduğunu kaydeden Doğan, şunları söyledi:

"Bu yasa, bu düzenlemenin devamını getirecek bütünlüklü bir süreç idaresi açısından da çok çok kritik bir önem taşıyor. Sürece yönelik tartışmaların odağı artık hangi hukuki güvencelerle nasıl kurumsallaştırılacağına dönük bir halde ilerliyor. Çünkü süreç en çok bundan yoksundu."

"Yasa uzlaşıyla gelmeli"

Sürecin yalnızca Mecliste bir yasanın çıkmasından veya silah bırakanların Türkiye dönüşünden ibaret olmadığını söyleyen Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Süreç bundan fazlası ve bundan daha fazlasını da tartışmayı gerektiriyor. 50 yıllık bir çatışmayı sonlandırmayı amaçlıyoruz. Tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız ve buna uygun hareket ediyoruz. Tüm siyasilerden de beklentimiz buna uygun bir hassasiyet ve ciddiyetle yaklaşmaları. Yasaya dair istişareler sürüyor. Görüşmeler henüz tamamlanmadı. Yasaya dair farklı yaklaşımlar söz konusu. Son hazırlıklar yapılıyor artık. Ve bu hazırlıklarda gözetilmesi gereken, kapsamlı bir mutabakatın sağlanması ve en geniş siyasal uzlaşıyla bu yasanın son hazırlıklarının tamamlanması. Yasanın dili, kapsamı, niteliği ve yazım yönteminde uzlaşı bizim açımızdan çok kritik bir değer taşıyor."

"Öcalan'ın değerlendirmeleri dikkate alınmalı"

Doğan, ayrıca "Sayın Öcalan bu sürecin asli muhatabı ve belirleyici öznesi. Sürecin ilgili tarafları da bu verili durumu gözeterek yapılan hazırlıklara ilişkin gerekli bilgilendirmeleri ve değerlendirmeleri dikkate almalılar. Sürecin temposu ve ruhuna uygun olan da budur. Sayın Öcalan'ın sürece etkin katılımı ancak hukuki ve pratik şartların değişmesiyle mümkün. Mevcut şartların, konumuna ve rolüne uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. Yasal düzenleme ile işlevler, roller, sorumluluklar ve yetkiler belirginleştirilmeli. Gerekli mekanizmalar oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

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"Meclis Başkanlığı takvimi açıklamalı"

Doğan, Meclis çalışmalarının 6 Ağustos'a kadar uzatıldığını anımsatarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un takvime ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi:

"Yasanın ne zaman komisyona geleceğini bilmiyoruz. Hangi gün çıkacağını bilmiyoruz. Henüz çalışmalar tamamlanmadı. Takvimle ilgili en kısa sürede Meclis Başkanlığının gerekli açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Meclis çalışmaları 6 Ağustos’a kadar uzatıldı. Önümüzdeki günler, saatler, kritik günler ve saatler. İstiyoruz ki bu tarihi yasa Meclisten çıksın, Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için bir başlangıç olsun. Tarihi bir kapı, tarihi bir eşik. İstiyoruz ki bu tarihi eşik başarılı sonuçlansın."

(FY)