YT: Yayın Tarihi: 30.03.2026 13:30 30 Mart 2026 13:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.03.2026 13:42 30 Mart 2026 13:42
Okuma Okuma:  1 dakika

BİANET'E GELENLER – MART 2026

Ayrıntı Yayınları'ndan 6 kitap okuyucuyla buluştu

Eğitimden felsefeye, bilimden psikolojiye, mimariden ekonomiye Ayrıntı Yayınları’ndan gelen 6 kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

Kolaj: bianet

Hannah Arendt ve İnsan Hakları: Ortak Sorumluluk Açmazı - Peg Birmingham (Çev. Eren Paydaş) (208 sayfa)
Peg Birmingham bu kitapta Hannah Arendt’in insan hakları düşüncesindeki en zor düğümlerden birini açmaya çalışıyor.

“Arendt’in 'haklara sahip olma hakkı' formülasyonu insan haklarını siyasal bir ontoloji meselesi olarak kavrayabilmek için bir dayanak sunar mı, yoksa kimi yorumlarda öne sürüldüğü gibi felsefi temelden yoksun, retorik bir araç olarak mı kalır?”

Birmingham bu sorunun yanıtını ararken Arendt’in “doğumluluk” kavramını merkeze alır.

Eğitimde Eleştirel Perspektifler - Duygun Göktürk & Eren Ağın (224 sayfa)
Eğitimde Eleştirel Perspektifler, eğitime ve eğitim bilimine ilişkin kuramları yalnızca sıralamak ve aktarmakla yetinmeyip, teori ile deneyimi birlikte düşünerek eğitim alanına müdahale edebilecek araçları tartışmaya açıyor. Kitap, eğitim-öğretim alanında çalışanlar ile eğitimin toplumsal dönüşümdeki yerini eleştirel bir çerçevede değerlendirmek isteyen okurlar için kapsamlı bir başvuru kaynağı sunuyor.

İnşa Etmek ve Yaşamak: Şehir Etiği - Richard Sennett (Çev. Aydın Çavdar) (352 sayfa)
Richard Sennett bu çalışmada, antik Yunan’dan yirmi birinci yüzyıl Şanghay’ına uzanan geniş bir tarihsel ve coğrafi çerçevede, şehirlerin mimari biçimleri ile insanların yaşam pratikleri arasındaki ilişkiyi inceliyor. Paris, Barselona ve New York’un modern biçimlerinin nasıl oluştuğunu ele alırken, Kolombiya’nın Medellín kentinden Manhattan’daki Google merkezine uzanan örnekler üzerinden çağdaş mekânları sosyolojik açıdan değerlendiriyor.

Houdini’nin Kutusu Kaçış Sanatı Üzerine - Adam Phillips (Çev. Oya Gürbahçe) (160 sayfa)
Adam Phillips bu kitapta, Harry Houdini ve Emily Dickinson’ın da aralarında bulunduğu dört ismin yaşamından hareketle, hem toplumsal hem de bireysel düzeyde kaçış kavramını ele alıyor. Bu biyografik ve düşünsel çerçeve üzerinden, kaçışın farklı biçimlerini ve anlamlarını tartışmaya açıyor.

Marx’ın Dirilişi - Marcello Musto (Çev. Pınar Meltem Üstündağ) (544 sayfa)
Marx’ın Dirilişi kitabı, Karl Marx’ın kapitalizm eleştirisini güncel tartışmalar ışığında yeniden değerlendiren yazıları bir araya getiriyor. Alanında yetkin isimler tarafından daha geniş bir okur kitlesine hitap edecek açıklıkta kaleme alınan metinler, Marx’ın düşüncesine dair çağdaş yorumları derli toplu bir çerçevede sunuyor.

Acının Tarihi - Rob Boddice (Çev. Akın Sarı) (396 sayfa)
Rob Boddice bu çalışmada, bir yandan acıyı temsiliyete indirgeme girişimlerini tartışırken, öte yandan acının konu edildiği sanat eserlerini inceliyor. Eski Yunanca, Latince, Arapça ve Çince gibi farklı dilsel kaynaklardan yararlanan Boddice, bilim ve tıp tarihine ilişkin örnekler üzerinden acının tarihsel, toplumsal ve politik boyutlarını ele alıyor.

(VC)

