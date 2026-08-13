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YT: Yayın Tarihi: 13.08.2026 07:53 13 Ağustos 2026 07:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.08.2026 07:57 13 Ağustos 2026 07:57
Okuma Okuma:  2 dakika

AYM: Nöbet eylemine katılan öğretmenlere verilen cezalar sendika hakkını ihlal etti

Anayasa Mahkemesi, Eğitim Sen’in kararı doğrultusunda öğle aralarında nöbet tutmayan öğretmenlere verilen disiplin cezalarının sendika hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AYM: Nöbet eylemine katılan öğretmenlere verilen cezalar sendika hakkını ihlal etti
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim Sen) kararı doğrultusunda öğle aralarında nöbet tutmayan öğretmenlere verilen disiplin cezalarının sendika hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Eğitim Sen’in duyurduğu karara göre AYM, nöbet tutmama eyleminin öğretmenlerin çalışma koşullarıyla ilgili olduğuna ve sendika kararına dayanılarak gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Mahkeme, eylemin bu yönüyle sendikaların temel faaliyet alanıyla doğrudan ilişkili olduğunu değerlendirdi.

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Öğretmenler öğle arasında nöbet tutmamıştı

Eğitim Sen, öğretmenlerin öğle aralarında beslenme, dinlenme ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve çalışma koşullarının düzenlenmesi amacıyla nöbet tutmama kararı almıştı.

Sendikanın kararına uyarak eyleme katılan öğretmenlere disiplin cezaları verilmiş, cezalar yargıya taşınmıştı.

AYM ise eylemin gerekçelerinin idari makamlar ve yargı mercileri tarafından gerektiği şekilde değerlendirilmediğini belirtti. Mahkeme, öğretmenlere verilen disiplin cezalarında ve bunlara ilişkin yargı kararlarında eylemin amacı ile sendikal niteliğinin yeterince tartışılmadığı sonucuna vardı.

Yeniden yargılama ve manevi tazminat kararı

AYM, Anayasa’nın sendika kurma hakkını düzenleyen 51. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına ve başvuruculara manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Eğitim Sen, kararın yalnızca başvurucu öğretmenler açısından değil, sendikaların üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını korumak amacıyla aldığı eylem kararlarının hukuki güvencesi bakımından da önem taşıdığını belirtti.

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Eğitim Sen’den MEB’e çağrı

Eğitim Sen, kararın ardından başta Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere idari makamlara sendikal faaliyetlere ilişkin çağrıda bulundu.

Sendika, sendikal hakların kullanılmasını disiplin soruşturmaları ve cezalarla sınırlandıran uygulamalardan vazgeçilmesini istedi. Bu uygulamaların yeni hak ihlallerine yol açtığını, eğitim emekçilerinin çalışma barışını ve idareye duyduğu güveni zedelediğini belirtti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
egitim sen Anayasa Mahkemesi
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