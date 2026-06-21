ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.06.2026 13:28 21 Haziran 2026 13:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.06.2026 13:39 21 Haziran 2026 13:39
Okuma Okuma:  3 dakika

AYM iptal etti, AKP BİK için Meclis’ten yeni yaptırımlar çıkardı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi’nin Basın İlan Kurumu’nun ilan ve reklam kesme cezası verme yetkisini iptal etmesine rağmen, Meclis’e getirilen yeni düzenlemeyle kuruma yeniden yaptırım yetkisi tanınmak istendiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AYM iptal etti, AKP BİK için Meclis’ten yeni yaptırımlar çıkardı

TBMM’de görüşülen, basına ilişkin düzenlemeler de içeren kanun teklifine muhalefetten tepki geldi. Teklifte Basın İlan Kurumu’na (BİK) yeni müeyyide yetkileri verilmesi, internet haber sitelerinin vasıfları ile haber sayısı, içerik, kadro ve okur sayısına ilişkin kriterlerin de BİK Genel Kurulu tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen BİK’e yeniden ceza yetkisi verdiğini belirterek, “BİK İletişim Başkanlığı’na bağlandığından bu yana kurumda kötü ve keyfi bir yönetim hâkim. Kurum düzgün yönetilmediği için Anadolu’da gazetecilik bitme noktasına geldi” dedi.

“Keyfi ceza yetkisi Anayasa’ya aykırı”

BİK’in resmi ilan dağıtımındaki adaletsizlikleri gidermek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Çakırözer, kurumun özellikle iktidarı eleştiren gazetelere yönelik yaptırım aracı hâline geldiğini savundu.

Çakırözer, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ilan kesme yetkisi öncesinde BİK’in 2019 ve 2020 yıllarındaki cezalarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“2019’da ilan kesme cezalarının yüzde 76’sı, 2020’de ise yüzde 50’si sadece üç gazeteye, Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel’e kesildi; kalanı ise Sözcü, Korkusuz ve diğerlerine. Neyse ki Anayasa Mahkemesi bu giyotine ‘dur’ dedi, ‘Bu yapılan, basın özgürlüğünün sistematik ihlali’ dedi. Ama şimdi yeniden resen ceza yetkisini bizden istiyorsunuz.”

Çakırözer, BİK’e yeni yaptırım yetkileri verilmesinin keyfi cezalara yol açabileceğini belirterek, “Bu yetkiyi alan militan bürokratlar ve iktidar yanlısı meslek örgütleri eliyle gazetelere yine keyfi cezalar yağdırmaya kalkarsanız Anayasa’ya aykırıdır, suç işlersiniz” dedi.

“Dijital telif hakkı yok”

Çakırözer, basına yönelik düzenlemelerde yaptırım yerine destek mekanizmalarının yer alması gerektiğini söyledi.

Basın kartının verilmesi ve basın meslek ilkelerinin takibinin saray bürokratlarından alınarak basın meslek örgütlerine devredilmesi gerektiğini belirten Çakırözer, teklifin basının temel sorunlarına çözüm getirmediğini ifade etti.

“Türkiye’de basın can çekişiyor ama önümüzde onları yaşatacak, yeni kaynaklar yaratacak en ufak bir çaba görmüyoruz” diyen Çakırözer, dijital platformların haber kuruluşlarının ürettiği içerikleri kullandığını ancak bunun karşılığında yayıncılara kaynak aktarılmadığını söyledi.

Çakırözer, “Bu kanunda basının en temel ihtiyaçlarından dijital telif hakkı var mı? Yok. Avrupa’nın, Avustralya’nın, Kanada’nın kendi yayıncısını korumak için getirdiği telif yasaları niye burada yok?” diye sordu.

“Gazeteler kapanmaya, birleşmeye zorlanıyor”

Çakırözer, Anadolu basınının ekonomik olarak ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirterek, gazetelerin kapanmaya ya da birleşmeye zorlandığını söyledi.

İnternet haber sitelerinin de resmi ilan alabilmek için tıklama gazeteciliğine yönlendirildiğini savunan Çakırözer, “Habercilik ve toplumsal yarar unutulmuş durumda” dedi.

Çakırözer, BİK kaynaklarının Anadolu basını ve düşük ücretlerle çalışan gazeteciler yerine kurum yöneticilerine ve denetlenmeyen harcamalara yönlendirildiğini iddia etti:

“Anadolu basınımıza ve açlık sınırı altında maaşlara çalışmak zorunda kalan gazetecilere gitmesi gereken sınırlı kaynakları kendilerine yönetici tazminatı yapan, kamu ihale mevzuatına aykırı işlerde savuran ve bu hesapsız harcamaları da hiçbir şekilde denetlenmeyen bir karakutu var ortada.”

BİK’in Sayıştay denetimine tabi olduğunu ancak yıllardır denetlenemediğini de ifade eden Çakırözer, “İktidarın sopalarına dönüşen Basın İlan Kurumu ve RTÜK’te bu köhne düzen bu torba yasalarla düzelmez” dedi.

AYM’den pilot karar: BİK'in ilan kesme cezalarında sistematik sorun var
AYM’den pilot karar: BİK'in ilan kesme cezalarında sistematik sorun var
10 Ağustos 2022
Basın İlan Kurumu yaptırımlarına yeni çerçeve komisyondan geçti
Basın İlan Kurumu yaptırımlarına yeni çerçeve komisyondan geçti
4 Haziran 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
basın ilan kurumu bik Anayasa Mahkemesi utku çakırözer
ilgili haberler
Basın İlan Kurumu yaptırımlarına yeni çerçeve komisyondan geçti
4 Haziran 2026
/haber/basin-ilan-kurumu-yaptirimlarina-yeni-cerceve-komisyondan-gecti-320171
Resmi ilan ve reklam cezası kesmek…
20 Ekim 2025
/yazi/resmi-ilan-ve-reklam-cezasi-kesmek-312683
Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan cezaları AYM’ye gitti
20 Ekim 2023
/haber/basin-ilan-kurumunun-resmi-ilan-cezalari-aymye-gitti-286679
AYM kararının ardından: Basın İlan Kurumu olağanüstü toplandı
11 Ağustos 2022
/haber/aym-kararinin-ardindan-basin-ilan-kurumu-olaganustu-toplandi-265709
AYM’den pilot karar: BİK'in ilan kesme cezalarında sistematik sorun var
10 Ağustos 2022
/haber/aym-den-pilot-karar-bik-in-ilan-kesme-cezalarinda-sistematik-sorun-var-265687
AYM, Basın İlan Kurumu’nun cezasını Anayasa’ya aykırı buldu
5 Mart 2021
/haber/aym-basin-ilan-kurumu-nun-cezasini-anayasa-ya-aykiri-buldu-240383
Basın İlan Kurumu cezalarının yüzde 88'i beş gazeteye
7 Şubat 2021
/haber/basin-ilan-kurumu-cezalarinin-yuzde-88-i-bes-gazeteye-238864
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Basın İlan Kurumu yaptırımlarına yeni çerçeve komisyondan geçti
4 Haziran 2026
/haber/basin-ilan-kurumu-yaptirimlarina-yeni-cerceve-komisyondan-gecti-320171
Resmi ilan ve reklam cezası kesmek…
20 Ekim 2025
/yazi/resmi-ilan-ve-reklam-cezasi-kesmek-312683
Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan cezaları AYM’ye gitti
20 Ekim 2023
/haber/basin-ilan-kurumunun-resmi-ilan-cezalari-aymye-gitti-286679
AYM kararının ardından: Basın İlan Kurumu olağanüstü toplandı
11 Ağustos 2022
/haber/aym-kararinin-ardindan-basin-ilan-kurumu-olaganustu-toplandi-265709
AYM’den pilot karar: BİK'in ilan kesme cezalarında sistematik sorun var
10 Ağustos 2022
/haber/aym-den-pilot-karar-bik-in-ilan-kesme-cezalarinda-sistematik-sorun-var-265687
AYM, Basın İlan Kurumu’nun cezasını Anayasa’ya aykırı buldu
5 Mart 2021
/haber/aym-basin-ilan-kurumu-nun-cezasini-anayasa-ya-aykiri-buldu-240383
Basın İlan Kurumu cezalarının yüzde 88'i beş gazeteye
7 Şubat 2021
/haber/basin-ilan-kurumu-cezalarinin-yuzde-88-i-bes-gazeteye-238864
Sayfa Başına Git