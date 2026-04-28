HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.04.2026 11:27 28 Nisan 2026 11:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.04.2026 11:35 28 Nisan 2026 11:35
Okuma Okuma:  2 dakika

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'e soruşturma ve tenzili rütbe

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’a sosyal medyadan “Kes lan!” diye yanıt veren Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Edirne Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi.

BİA Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, soruşturma kapsamında bir Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Eligül’ün Edirne Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilmiştir."

23 Nisan töreninde yaşananlarla gündeme gelmişti

Eligül, Ankara’nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde belediye basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı iddiasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Kaymakamlık hesabından yapılan ve daha sonra silinen paylaşımda, “Bismillahirrahmanirrahim” ifadesi hem Türkçe hem Arapça olarak yer aldı. Paylaşımda, belediye görevlilerinin tören alanında fotoğraf ve video çekimi yaptığı savunularak şu ifadeler kullanıldı:

"Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir, uzaylılar mı?"

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı’nın bu paylaşımı hakkında inceleme başlattığını açıklamıştı.

Milletvekiline “Kes lan!” yanıtı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eligül’e tepki göstermişti. Akdoğan, “Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM’de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta” ifadelerini kullandı.

Eligül ise Akdoğan’a sosyal medyadan “Kes lan!” diyerek yanıt verdi.

Bu paylaşımın ardından İçişleri Bakanlığı, Eligül hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

(NÖ)

İstanbul
İstanbul
edirne CHP Umut Akdoğan İçişleri Bakanlığı
