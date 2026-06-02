Avlaremoz’un 10. yılında azınlık medyası ve yayıncılığı konuşulacak

Türkiye’de azınlık yayıncılığı ve medyasının geçmişi, bugünü ve karşılaştığı zorluklar, 6 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek “Türkiye’de Azınlık Yayıncılığı ve Medyası: Aras, istos ve Avlaremoz’un Tanıklığı” başlıklı söyleşide ele alınacak.

Saat 17.30’da istos ofisinde gerçekleştirilecek etkinlikte, Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Betül Bakırcı, istos yayın editörü Seçkin Erdi ile Avlaremoz eş kurucusu ve akademisyen Süheyla Yıldız konuşmacı olarak yer alacak.

Avlaremoz’un 10. yılı

Söyleşide, Ermeni edebiyatı ve kültürünü okurlarla buluşturan Aras Yayıncılık, Rum yayıncılık geleneğini yeniden canlandıran istos yayın ve başta Yahudi toplumu olmak üzere azınlık hakları ile antisemitizmle mücadele alanında yayın yapan dijital platform Avlaremoz’un deneyimleri paylaşılacak.

Avlaremoz’un 10. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, yayıncılar ve editörler kendi kurumsal serüvenlerini, tanıklıklarını ve kültürel çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarını aktaracak.

Konuşmacılar Betül Bakırcı, Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni

Süheyla Yıldız, Avlaremoz, Akademisyen

Seçkin Erdi, istos yayın Yer: istos ofis

Adres: Pembe Çıkmazı, Büyük Zarifi Apt. No:4/6 Beyoğlu

Tarih: 6 Haziran Cumartesi 2026, 17.30

(TY)