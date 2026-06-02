Ana Sayfa
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 02.06.2026 16:34 2 Haziran 2026 16:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.06.2026 16:35 2 Haziran 2026 16:35
Okuma Okuma:  1 dakika

Avlaremoz’un 10. yılında azınlık medyası ve yayıncılığı konuşulacak

Aras Yayıncılık, istos yayın ve Avlaremoz temsilcileri, 6 Haziran’daki söyleşide Türkiye’de azınlık yayıncılığının deneyim ve sorunlarını ele alacak.

BİA Haber Merkezi

Görsel: Büyük Zarifi Apartmanı oyununun tasarımlarından biri.

Türkiye’de azınlık yayıncılığı ve medyasının geçmişi, bugünü ve karşılaştığı zorluklar, 6 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek “Türkiye’de Azınlık Yayıncılığı ve Medyası: Aras, istos ve Avlaremoz’un Tanıklığı” başlıklı söyleşide ele alınacak.

Saat 17.30’da istos ofisinde gerçekleştirilecek etkinlikte, Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Betül Bakırcı, istos yayın editörü Seçkin Erdi ile Avlaremoz eş kurucusu ve akademisyen Süheyla Yıldız konuşmacı olarak yer alacak.

Avlaremoz’un 10. yılı 

Söyleşide, Ermeni edebiyatı ve kültürünü okurlarla buluşturan Aras Yayıncılık, Rum yayıncılık geleneğini yeniden canlandıran istos yayın ve başta Yahudi toplumu olmak üzere azınlık hakları ile antisemitizmle mücadele alanında yayın yapan dijital platform Avlaremoz’un deneyimleri paylaşılacak.

Avlaremoz’un 10. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte, yayıncılar ve editörler kendi kurumsal serüvenlerini, tanıklıklarını ve kültürel çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarını aktaracak.

Konuşmacılar

Betül Bakırcı, Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni
Süheyla Yıldız, Avlaremoz, Akademisyen
Seçkin Erdi, istos yayın

Yer: istos ofis
Adres: Pembe Çıkmazı, Büyük Zarifi Apt. No:4/6 Beyoğlu
Tarih: 6 Haziran Cumartesi 2026, 17.30

Haber Yeri
İstanbul
Aras Yayıncılık istos yayın Avlaremoz azınlık medyası büyük zarifi apartmanı Seçkin Erdi
