KADIN
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 10:41 25 Mart 2026 10:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 10:50 25 Mart 2026 10:50
Okuma Okuma:  2 dakika

Asu Kaya: Kadınlar için yoksulluk ve eşitsizlik derinleşiyor

Kaya, bu politikaların kadınları sistemli biçimde iş gücünün dışına ittiğini dile getirdi. Her 10 kadından yalnızca 3'ünün istihdamda yer alabildiğini hatırlatan Kaya, en yüksek işsizlik oranının üniversite mezunu genç kadınlar arasında görüldüğünü belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Asu Kaya: Kadınlar için yoksulluk ve eşitsizlik derinleşiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’de kadın emeği üzerindeki sömürüyü ve büyüyen eşitsizliği sert ifadelerle eleştirdi.

Kaya, Türkiye’de kadın olmanın yoksulluk ve güvencesizlikle yan yana anıldığını söyledi. Güncel veriler üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını değerlendiren Kaya, bu politikaların kadınları sistemli biçimde iş gücünün dışına ittiğini dile getirdi. Her 10 kadından yalnızca 3’ünün istihdamda yer alabildiğini hatırlatan Kaya, en yüksek işsizlik oranının üniversite mezunu genç kadınlar arasında görüldüğünü belirtti.

Türkiye’nin uluslararası cinsiyet eşitliği endekslerinde Suudi Arabistan ve Zimbabve’nin de gerisine düştüğünü söyleyen Kaya, bu tabloyu kabul edilemez buldu. Kaya, “Zimbabve’nin bile 49. olduğu Dünya Cinsiyet Eşitliği sıralamasında 148 ülke arasında 135. sıradayız, Suudi Arabistan’ın bile gerisindeyiz” dedi.

“Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Türkiye’de kadın olmak; yoksullukla, güvencesizlikle ve eşitsizlikle karşı karşıya kalmak demektir.

DİSK/Genel-İş’in Kadın Emeği Raporu’na göre bu ülkede her 10 kadından sadece 3’ü istihdamda yer alıyor; yani siz kadınların yüzde 70’ini eve kapatıyorsunuz.

Çalışabilen şanslı azınlığın yüzde 30’u ise kayıt dışı çalışıyor; yani siz bu kadınlara güvencesizliği ve kölelik düzenini dayatıyorsunuz.

Siz 21,5 milyon kadını iş gücünün dışına itiyorsunuz; çünkü onlara yalnızca ev işlerini ve karşılıksız bakım yükünü uygun görüyorsunuz.

Daha acısı ne biliyor musunuz? Bu ülkede en yüksek işsizlik oranı üniversite mezunu kadınlarda görülüyor. Siz pırıl pırıl genç kadınları diplomalarıyla birlikte işsizliğe mahkûm ediyorsunuz.

Zimbabve’nin bile 49. olduğu Dünya Cinsiyet Eşitliği sıralamasında 148 ülke arasında 135. sıradayız. Suudi Arabistan’ın bile gerisindeyiz.

Ama buradan sözümüz olsun: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında eşitlik gelecek, eşitlik gelecek, eşitlik gelecek.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Asu Kaya kadın emeği kadın emeği raporu
