CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya: Hayatlarımıza kayyım atayamayacaksınız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, “Soyadı Kanunu”na ilişkin hazırladığı yazılı açıklamada, kadınların soyadı hakkına yönelik yasa tasarılarına tepki göstererek, "Hayatlarımıza kayyum atayamayacaksınız!" dedi.

Asu Kaya, açıklamasında Anayasa Mahkemesi’nin evlenen kadının sadece bekarlık soyadını kullanabilmesine izin veren Medeni Kanun hükmünü eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal ettiğini hatırlattı. Ancak, hükümetin kadınların kendi soyadlarını kullanma hakkını kısıtlamaya yönelik bir girişimde daha bulunduğunu belirtti.

Türkiye genelinde kadınların bu haklarını savunmak için mücadele ettiğini vurgulayan Kaya, sonunda kadınların galip geldiğini ve "Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır" maddesinin geri çekildiğini açıkladı.

Kaya, bu mücadelede emeği geçen tüm kadın örgütlerine, toplumsal cinsiyet eşitliği savunucularına ve siyasetçilere teşekkür ederek, "Anayasa ülkenin kimliğidir ve eşitlik ilkesi tam bir eşitliği kapsar. Hükümetin kadın kazanımlarını yok etmek adına Anayasa Mahkemesi ve meclisi karşı karşıya getirme çabası, kadınları hedef alan bir itibarsızlaştırma girişimidir" dedi. Soyadı dayatmasının kadının bağımsızlığını engelleyen psikolojik bir baskı oluşturduğunu belirten Kaya, aile birliğinin soyad ile sağlanamayacağını ifade etti.

Meclisin, kadınların soyadı hakkını kısıtlayıcı düzenlemeler yerine ülkedeki acil sorunlara odaklanması gerektiğini belirten Kaya, kadınlara yönelik soyadı dayatmasının psikolojik şiddet boyutuna ulaştığını ve derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"Kadınların hayatlarına kayyum atayamazsınız" diyen Kaya, kadınların haklarından vazgeçmeyeceğini, eşitlik ve adalet içerisinde bir Türkiye için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Asu Kaya, kadınların kendi seçimlerini özgürce yapabildiği, kadın ve erkeğin her alanda eşit olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.

'Kadının soyadı' düzenlemesi yargı paketinden çıkarıldı

(EMK)