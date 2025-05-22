Asu Kaya’dan Hasan Toktaş tepkisi: Soruşturma sonrası istifasını isteyeceğim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın kendisi hakkında WhatsApp grubunda yazdığı iddia edilen ifadelerle ilgili konuştu.

Kaya, soruşturmanın tamamlanmasının ardından Toktaş’tan istifa etmesini talep edeceğini söyledi.

“Her alanda var olmaya devam edeceğiz”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da iddialarla ilgili açıklama yaptı. Toktaş’ın beyanlarını "muteber" bulduğunu belirten Dervişoğlu, yine de konunun hassasiyeti nedeniyle Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun’un hukuki süreci takip etmekle görevlendirildiğini açıkladı.

TV100 ekranlarında Kübra Par’ın sunduğu Farklı Açılar programında konuşan Asu Kaya ise konunun kadın mücadelesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı:

“Gündemi bu konuyla meşgul etmek istemezdim. Mücadelemiz çok daha büyük. Türkiye’de kadınlar olarak siyaset dahil her alanda var olmaya devam edeceğiz.”

Soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini söyleyen Kaya, “Türkiye’deki tüm kadınlar adına, gereken olursa istifasını elbette ki isteyeceğim. Ancak sürecin sonunu görmek zorundayız” dedi.

(EMK)