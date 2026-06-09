Arter’in güncel sergilerine odaklanan Türkçe işaret dili turu, 13 Haziran’da

Arter’in güncel sergilerinden bir seçkiyi Türkçe işaret dili kullanıcılarının yorumuna açan Türkçe İşaret Dili (TİD) Turu, 13 Haziran Cumartesi günü saat 14:30’da Nisan Köknar yürütücülüğünde gerçekleşecek.

Türkçe İşaret Dili (TİD) Turu, herkes için erişilebilir ve kapsayıcı etkinlikler düzenleyerek çağdaş sanatla etkileşimi artırmayı amaçlayan Arter Öğrenme Programı kapsamında gerçekleşiyor.

Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak düzenlenen tura katılmak için [email protected] adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli.

Taksim’den ve Tepebaşı’ndan ücretsiz servis araçlarıyla Arter’e ulaşılabiliyor.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. (TY)