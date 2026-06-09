ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 09.06.2026 11:00 9 Haziran 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.06.2026 11:05 9 Haziran 2026 11:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Arter’in güncel sergilerine odaklanan Türkçe işaret dili turu, 13 Haziran’da

Ücretsiz olarak düzenlenen tura katılmak için [email protected] adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Arter’in güncel sergilerine odaklanan Türkçe işaret dili turu, 13 Haziran’da
Hera Büyüktaşcıyan’ın Arter’de devam eden “Hayalet Kuartet” başlıklı kişisel sergisinden bir fotoğraf.

Arter’in güncel sergilerinden bir seçkiyi Türkçe işaret dili kullanıcılarının yorumuna açan Türkçe İşaret Dili (TİD) Turu, 13 Haziran Cumartesi günü saat 14:30’da Nisan Köknar yürütücülüğünde gerçekleşecek. 

Türkçe İşaret Dili (TİD) Turu, herkes için erişilebilir ve kapsayıcı etkinlikler düzenleyerek çağdaş sanatla etkileşimi artırmayı amaçlayan Arter Öğrenme Programı kapsamında gerçekleşiyor. 

Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak düzenlenen tura katılmak için [email protected] adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli.

Taksim’den ve Tepebaşı’ndan ücretsiz servis araçlarıyla Arter’e ulaşılabiliyor.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
arter işaret dili Nisan Köknar çağdaş sanat sergi etkinlik takvimi
ilgili haberler
Arter, 23 Aralık'ta gece yarısına kadar açık
18 Aralık 2023
/haber/arter-23-aralik-ta-gece-yarisina-kadar-acik-289433
Arter Çocuk Festivali: Dünya ve Ben
21 Ağustos 2023
/haber/arter-cocuk-festivali-dunya-ve-ben-282984
Arter’de yeni sergi: Locus Solus
30 Mart 2022
/haber/arter-de-yeni-sergi-locus-solus-259823
"OyunBu" Arter'de açıldı: Rekabet, şans, taklit, ritüel...
17 Şubat 2022
/haber/oyunbu-arter-de-acildi-rekabet-sans-taklit-rituel-257891
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Arter, 23 Aralık'ta gece yarısına kadar açık
18 Aralık 2023
/haber/arter-23-aralik-ta-gece-yarisina-kadar-acik-289433
Arter Çocuk Festivali: Dünya ve Ben
21 Ağustos 2023
/haber/arter-cocuk-festivali-dunya-ve-ben-282984
Arter’de yeni sergi: Locus Solus
30 Mart 2022
/haber/arter-de-yeni-sergi-locus-solus-259823
"OyunBu" Arter'de açıldı: Rekabet, şans, taklit, ritüel...
17 Şubat 2022
/haber/oyunbu-arter-de-acildi-rekabet-sans-taklit-rituel-257891
Sayfa Başına Git