Arter, 23 Aralık'ta gece yarısına kadar açık

Çağdaş sanat müzesi Arter, 23 Aralık Cumartesi günü gece yarısına kadar açık kalacak. “Uzun Cumartesi” kapsamında güncel sergilerin yanı sıra kütüphane ve kitabevi de 11.00-00.00 saatleri arasında ziyaretçilerin erişimine açık olacak. “Portre Atölyesi: Başkasının Gözünden Ben” başlıklı çocuk atölyesinin gerçekleşeceği müzede, Davy Chou’nun yazıp yönettiği “Seul’a Dönüş” (Retour à Séoul) adlı filmi de gösterilecek. Elektro-akustik üçlüsü Islandman’in de bir konser vereceği 23 Aralık’ta ayrıca Arter’in Öğrenme Programı kapsamında ücretsiz rehberli turlar düzenlenecek. Dolapdere’deki Arter’e Taksim’den ve Tepebaşı’ndan ücretsiz servis araçları kalkıyor.

Sergiler

Sarkis’in üretiminde geniş bir zaman dilimini kapsayan kişisel sergisi “SONSUZ”, Nuri Kuzucan’ın kişisel sergisi “Pasaj” ve Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan “Kendi Gölgesinde” başlıklı grup sergisi Arter’de devam ediyor.

Çocuk atölyesi

“Portre Atölyesi: Başkasının Gözünden Ben” başlıklı çocuk atölyesi saat 11.00’de Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek. 4–6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik atölye, katılımcıları Arter’in Kendi Gölgesinde başlıklı grup sergisinde yer alan portrelerden esinle kendilerine başkasının gözünden bakmaya çağırıyor. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyenin biletleri Arter’den temin edebilir;

Film gösterimi

Kamboçya asıllı Fransız yönetmen Davy Chou’nun “Elmas Adası”nın ardından çektiği ikinci uzun metraj filmi “Seul’a Dönüş” (2022), 23 Aralık saat 20.00’de Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gösterilecek. Henüz bebekken Fransız bir aile tarafından evlat edinilen Freddie’nin kendi geçmişine yaptığı yolculuğa odaklanan filmin prömiyeri, 75. Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümü kapsamında yapıldı.

Konser

Saat 22.00’de Arter’in performans salonu Karbon’da gerçekleşecek Islandman konserinde, elektronik sesler ve telli çalgılarda Tolga Böyük, gitar ve efektlerde Erdem Başer, vurmalı çalgılarda Eralp Güven bir araya geliyor.(AÖ)