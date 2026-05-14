Aras Yayıncılık’tan üç gün sürecek kitap panayırı

Aras Yayıncılık, 15-17 Mayıs tarihleri arasında “Panayır Aras’ı”na ev sahipliği yapacak.

Üç gün sürecek kitap panayırında yayınevleri, okurlar ve kitaplar bir araya gelecek.

Etkinlikte Lemis Yayın, Tetes Kitap, Umami Kitap, istos yayın, Lis Yayınları, Telemak Kitap, Otonom Yayıncılık, Habitus Kitap, Flaneur Kitap, HDV Yayınları, Siren Yayınları, Yazın Yayıncılık, NotaBene Yayınları ve Yesayan Edebiyat ve Kültür Derneği yer alacak.

Etkinlik, İstiklal Caddesi Hıdivyal Palas No: 231 Kat 1, Tünel-Beyoğlu adresinde gerçekleştirilecek.

Mayısın en güzel günlerinde, baharın coşkusunu kitaplarımızla karşılamak için sizi “Panayır Aras’ı”na davet ediyoruz. 15-17 Mayıs tarihlerinde 12.00-18.00 saatleri arasında, Aras Yayıncılık ev sahipliğinde üç… pic.twitter.com/on1VYAvdtU — Aras Yayıncılık (@arasyayincilik) May 6, 2026

(TY)