Aras Yayıncılık’tan üç gün sürecek kitap panayırı

KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 15:15 14 Mayıs 2026 15:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 15:17 14 Mayıs 2026 15:17
Okuma Okuma:  1 dakika

Etkinlikte Lemis Yayın, Tetes Kitap, Umami Kitap, istos yayın, Lis Yayınları, Telemak Kitap, Otonom Yayıncılık, Habitus Kitap, Flaneur Kitap, HDV Yayınları, Siren Yayınları, Yazın Yayıncılık, NotaBene Yayınları ve Yesayan Derneği yer alacak.

BİA Haber Merkezi
Tasarım: Merve Mehmet

Aras Yayıncılık, 15-17 Mayıs tarihleri arasında “Panayır Aras’ı”na ev sahipliği yapacak. 

Üç gün sürecek kitap panayırında yayınevleri, okurlar ve kitaplar bir araya gelecek.

Etkinlikte Lemis Yayın, Tetes Kitap, Umami Kitap, istos yayın, Lis Yayınları, Telemak Kitap, Otonom Yayıncılık, Habitus Kitap, Flaneur Kitap, HDV Yayınları, Siren Yayınları, Yazın Yayıncılık, NotaBene Yayınları ve Yesayan Edebiyat ve Kültür Derneği yer alacak.

Etkinlik, İstiklal Caddesi Hıdivyal Palas No: 231 Kat 1, Tünel-Beyoğlu adresinde gerçekleştirilecek.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kitap Fuarı Aras Yayıncılık Otonom Yayıncılık siren yayınları notabene yayınları yesayan derneği istos yayın lis yayınevi
