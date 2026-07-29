ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 15:39 29 Temmuz 2026 15:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 15:44 29 Temmuz 2026 15:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Antep'te Hacı Kureyş Türbesi'ne saldırı: Alevi kurumlarından tepki

Aleviler açısından kutsal kabul edilen Hacı Kureyş Türbesi saldırıya uğradı. Alevi kurumları, olayın etkin biçimde soruşturulmasını ve faillerin açığa çıkarılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Antep'te Hacı Kureyş Türbesi'ne saldırı: Alevi kurumlarından tepki
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Antep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan ve Alevi toplumu açısından önemli inanç merkezlerinden biri olan "Hacı Kureyş Türbesi", kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda türbenin sandukası ile bazı bölümlerinde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Agos'un aktardığına göre, Bülbül Mahallesi'nde yer alan ve her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği türbeye yönelik saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı. Faillerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya da yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Hacı Kureyş Türbesi'nin ortak kültürel miras ve inanç değerlerinden biri olduğunu belirten Kaya, toplumsal huzuru hedef alan bu tür girişimlerin kabul edilemeyeceğini ifade ederek yurttaşları sağduyuya çağırdı.

"Ermenileri, Alevileri övmek" disiplin cezasına gerekçe sayıldı
"Ermenileri, Alevileri övmek" disiplin cezasına gerekçe sayıldı
27 Şubat 2026

Alevi Bektaşi Federasyonu: "Sistematik saldırı"

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), yazılı açıklamasında son dönemde Alevilerin kutsal ziyaret mekânlarına yönelik saldırıların birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti. Federasyon, bu tür eylemlerin "planlı ve sistematik bir saldırının sonucu" olduğunu savundu.

ABF açıklamasında, inanç mekânlarına yönelik saldırıların çoğunda faillerin ortaya çıkarılamamasının yeni saldırıları cesaretlendirdiği ifade edilirken, Hacı Kureyş Türbesi'ne yönelik saldırının yalnızca bir asayiş olayı olarak görülemeyeceği vurgulandı. Federasyon, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Fatih Altaylı: Van’daki kilise bana ait değil, Kültür Bakanlığı gelsin alsın
Fatih Altaylı: Van’daki kilise bana ait değil, Kültür Bakanlığı gelsin alsın
18 Haziran 2026

Bölge halkından soruşturma çağrısı

Horasan kökenli Koreşan/Kureyşan Ocağı'nın önemli inanç merkezlerinden biri olarak kabul edilen Hacı Kureyş Türbesi, bölgede yaşayan Çepni ve Koreşan toplulukları açısından da manevi önem taşıyor. Bölge sakinleri, saldırının faillerinin en kısa sürede bulunmasını ve etkin bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Aleviler antep türbe
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git