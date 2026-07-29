Antep'te Hacı Kureyş Türbesi'ne saldırı: Alevi kurumlarından tepki

Antep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan ve Alevi toplumu açısından önemli inanç merkezlerinden biri olan "Hacı Kureyş Türbesi", kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda türbenin sandukası ile bazı bölümlerinde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Agos'un aktardığına göre, Bülbül Mahallesi'nde yer alan ve her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği türbeye yönelik saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı. Faillerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya da yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Hacı Kureyş Türbesi'nin ortak kültürel miras ve inanç değerlerinden biri olduğunu belirten Kaya, toplumsal huzuru hedef alan bu tür girişimlerin kabul edilemeyeceğini ifade ederek yurttaşları sağduyuya çağırdı.

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Alevi Bektaşi Federasyonu: "Sistematik saldırı"

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), yazılı açıklamasında son dönemde Alevilerin kutsal ziyaret mekânlarına yönelik saldırıların birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti. Federasyon, bu tür eylemlerin "planlı ve sistematik bir saldırının sonucu" olduğunu savundu.

ABF açıklamasında, inanç mekânlarına yönelik saldırıların çoğunda faillerin ortaya çıkarılamamasının yeni saldırıları cesaretlendirdiği ifade edilirken, Hacı Kureyş Türbesi'ne yönelik saldırının yalnızca bir asayiş olayı olarak görülemeyeceği vurgulandı. Federasyon, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.

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Bölge halkından soruşturma çağrısı

Horasan kökenli Koreşan/Kureyşan Ocağı'nın önemli inanç merkezlerinden biri olarak kabul edilen Hacı Kureyş Türbesi, bölgede yaşayan Çepni ve Koreşan toplulukları açısından da manevi önem taşıyor. Bölge sakinleri, saldırının faillerinin en kısa sürede bulunmasını ve etkin bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

(NÖ)