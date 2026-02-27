"Ermenileri, Alevileri övmek" disiplin cezasına gerekçe sayıldı

Agos’tan İşhan Erdinç’in haberine göre, İstanbul’da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmibey Güşeli hakkında yapılan şikâyetler, hem disiplin cezalarına hem de yer değişikliğine gerekçe gösterildi. Güşeli, Avcılar Firüzköy Anadolu Lisesi’nde görev yaparken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece’deki Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’ne atandı. Aynı süreçte kendisine “1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması” ve “1/30 oranında aylıktan kesme” disiplin cezaları verildi.

Haberde aktarılan bilgilere göre, 2025 yılı Ekim ayındaki atama öncesinde Güşeli hakkında meslektaşları tarafından Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çeşitli şikâyet dilekçeleri sunuldu.

Dilekçelerde, Güşeli’nin sınıflarda öğrencileri “rencide edecek” söz ve davranışlarda bulunduğu; derslerde müfredatın dışına çıkarak siyaset, ırk, din ve mezhep konularını gündeme taşıdığı; Aleviliği “diğer ırk ve inançlardan üstün” gösterdiği; Ermeniler ve Selahattin Demirtaş hakkında övücü/destekleyici ifadeler kullandığı; Agos ve Evrensel gazeteleri üzerinden “ideolojik sataşmalara” girerek öğretmenleri rahatsız ettiği; okulun huzur ve sükûnunu bozduğu; bazı öğretmenlere yakışıksız ya da hakaret içeren sözler söylediği ve zümre içi iş birliğini engellediği gibi iddialar yer aldı.

Bu şikâyetler üzerine Avcılar Kaymakamlığı soruşturma yürütülmesini isterken, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iddiaları araştırmak üzere iki muhakkik görevlendirdi. Habere göre muhakkikler şikâyetçileri dinledi, iddialar hakkında Güşeli’nin de ifadesine başvurdu ve sonuçta disiplin cezası verilmesi yönünde talepte bulundu.

Şikâyetlerde ayrıca öğretmenler odasında “ortak kullanım alanı” üzerinden bir başka başlığın öne çıktığı belirtiliyor: Güşeli’nin öğretmenler odasında masaya Agos ve Evrensel’i yaydığı, gazeteler kenara konulduğunda tepki gösterdiği, gazeteleri açık bırakıp gittiği; bunun da düzen ve temizliği olumsuz etkilediği, çalışma alanının kullanımını zorlaştırdığı ve tartışmalara yol açtığı iddia edildi. Güşeli’nin ders işleyişinde de müfredat dışına çıkıp “Alevileri üstün gösterdiği” yönündeki iddialar dilekçelerde tekrarlandı.

"Savunma hakkı kısıtlandı"

Güşeli ise verilen disiplin cezaları ile görev yerinin değiştirilmesine karşı yargı yoluna başvurdu. Dava dilekçesinde, savunma hakkının kısıtlandığı ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği ileri sürüldü. Haberde yer alan bilgilere göre, Güşeli’nin soruşturma dosyasının bir örneğini etkili savunma yapabilmek için talep ettiği; ancak dosya örneğinin “oldukça eksik” verildiği, suçlamaların kapsamının ve isnat edilen fiillerin hangi yönleriyle disiplin suçuna dayanak yapıldığının yeterince bildirilmediği belirtildi.

Haberde ayrıca Güşeli’nin kişisel/ailevi durumuna ilişkin ayrıntılar da aktarılıyor:

Esenyurt’ta ikamet ettiği, Avcılar’daki okuluna ulaşımının yaklaşık 20 dakika sürdüğü ve eşinin geçirdiği kaza nedeniyle eve yakın bir okulda görev yapmasının önemli olduğu ifade ediliyor. Güşeli’nin Küçükçekmece’ye atanmasıyla ulaşım ve günlük düzeninin zorlaştığı; ailenin iki çocuğu bulunduğu, eşinin sağlık problemi nedeniyle çocukları okula bırakma yükünün büyük ölçüde Güşeli’nin üzerinde olduğu ve bunun ek güçlük doğurduğu dilekçede vurgulanıyor.

Hukuki süreç devam ediyor

Güşeli’nin öğretmen açığı bulunan Esenyurt ilçesindeki okullarda görevlendirilme talebini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sözlü ve yazılı olarak ilettiği, ancak ailenin özel durumunun dikkate alınmadığı iddia ediliyor.

Agos’a konuşan Güşeli’nin avukatı Bilgütay Hakkı Durna da haberde, yer değişikliğinin iptali talebiyle açılan davada yürütmeyi durdurma isteminin İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini ve dosyanın İstinaf Mahkemesi’nde olduğunu söyledi.

Durna, disiplin cezaları için de ayrı davalar açtıklarını ve hukuki sürecin sürdüğünü belirtti.

(NÖ)