Annelik, iktidar, emek ve deneyim odağında tartışılacak

Annelik deneyimine ilişkin yerleşik kabulleri sorgulamayı amaçlayan “Eleştirel Annelik: İktidar, Temsil, Emek ve Deneyim” başlıklı çevrimiçi seminer (webinar) serisi, nisan ve mayıs aylarında düzenlenecek.

Kollekt-HİF tarafından düzenlenen etkinlik serisine katılım ücretsiz olacak. Farklı konu başlıkları etrafında şekillenen seri, anneliği yalnızca bireysel bir deneyim olarak değil; aynı zamanda toplumsal, politik ve duygusal olarak kurulan bir alan olarak ele alacak.

Sevgi, şefkat, fedakârlık ve sorumluluk gibi sıkça konuşulan kavramların yanı sıra; anne olmak istememe hali, toplumsal baskı, normlar, görünmeyen emek ve yalnızlık gibi meseleler de tartışmaya açılacak.

Serinin ilk oturumu 8 Nisan saat 20.30’da gerçekleştirilecek. Sedef Erkmen’in konuşmacı olacağı bu ilk webinarda “Annelik: Biyolojik mi, Toplumsal mı? Beden, Doğum ve İktidar” başlığı ele alınacak.

Programın devamında 16 Nisan’da Gülçin Con Wright, “Annelik Etmenin Bin Bir Hali: Yaşam Seyri Boyunca İdealize Edilen Anneler ve Diğer Anneler” başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluşacak.

24 Nisan’da Hüner Aydın Işık, “Gerçek Dışı Kusursuzluk: Mükemmel/İdeal Anne” başlığında ideal annelik anlatılarını tartışacak.

29 Nisan’da ise Iraz Bölükbaşı, “Bakımın Yükünü Kim Taşır? Annelik ve Zihinsel Yük” başlıklı oturumda bakım emeğinin görünmeyen boyutlarına odaklanacak.

Mayıs ayındaki oturumlarda da annelik deneyiminin farklı yönleri ele alınacak.

6 Mayıs’ta Nihan Ozansoy Tunçdemir, “Annelik Deneyimleri: Zorluklar, Çatışmalar, Mücadeleler” başlıklı konuşmasıyla deneyimlerin çatışmalı ve dirençli yanlarını gündeme getirecek.

Serinin son oturumu ise 14 Mayıs’ta Eylül Güller ile yapılacak. Bu buluşmada “Gelişimi ‘Yönetmek’ mi, Gelişimle ‘Var Olmak’ mı?” sorusu etrafında annelik ve çocuk gelişimi ilişkisi tartışılacak.

Kayıt olmak ve serinin tüm oturumlarından haberdar olmak isteyenler, afişte yer alan QR kodunu tarayarak ya da bio’daki bağlantıyı kullanarak kayıt yaptırabilecek.

