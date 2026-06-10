Anavatan Partisi’ne de "mutlak butlan"

CHP Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları sürerken dikkat çeken bir yargı kararı gündeme geldi. Anavatan Partisi’nin 2023 yılında gerçekleştirdiği büyük kongre, mahkeme tarafından iptal edildi.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’ın aktardığı bilgilere göre, Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi’nin söz konusu kongresini geçersiz saydı.

Kararın gerekçesinde, kongrede kullanılan bazı delege oylarının geçersiz olduğunun tespit edilmesi ve bunun İbrahim Çelebi’nin genel başkanlığına etkisinin bulunması gösterildi.

Mahkeme ayrıca, bazı imzaların sahte olduğuna yönelik tespitlerin kongre sonucunu etkileyebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek iptal kararı verdi.

Kararın ardından sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin iddialara göre, tebligatların tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılması ve partiyi yeniden kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanması gündeme gelecek. Bu heyetin 45 gün içinde yeni kongre sürecini başlatmasının beklendiği ifade ediliyor.

Parti yönetiminden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası Af Örgütü: "Mutlak butlan kararı, insan haklarına ağır bir darbe"

‘Mutlak butlan’ nedir?

(EMK)