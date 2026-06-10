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YT: Yayın Tarihi: 10.06.2026 11:19 10 Haziran 2026 11:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.06.2026 11:24 10 Haziran 2026 11:24
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Anavatan Partisi’ne de "mutlak butlan"

Kararın gerekçesinde, kongrede kullanılan bazı delege oylarının geçersiz olduğunun tespit edilmesi ve bunun İbrahim Çelebi’nin genel başkanlığına etkisinin bulunması gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Anavatan Partisi’ne de "mutlak butlan"
*İbrahim Çelebi

CHP Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları sürerken dikkat çeken bir yargı kararı gündeme geldi. Anavatan Partisi’nin 2023 yılında gerçekleştirdiği büyük kongre, mahkeme tarafından iptal edildi.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’ın aktardığı bilgilere göre, Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi, Anavatan Partisi’nin söz konusu kongresini geçersiz saydı.

Kararın gerekçesinde, kongrede kullanılan bazı delege oylarının geçersiz olduğunun tespit edilmesi ve bunun İbrahim Çelebi’nin genel başkanlığına etkisinin bulunması gösterildi.

Mahkeme ayrıca, bazı imzaların sahte olduğuna yönelik tespitlerin kongre sonucunu etkileyebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek iptal kararı verdi.

Kararın ardından sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin iddialara göre, tebligatların tamamlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılması ve partiyi yeniden kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanması gündeme gelecek. Bu heyetin 45 gün içinde yeni kongre sürecini başlatmasının beklendiği ifade ediliyor.

Parti yönetiminden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mutlak butlan İbrahim Çelebi Anavatan Partisi
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