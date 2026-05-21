Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri’nin 2026 sahipleri açıklandı

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri’nin 2026 yılı sahipleri açıklandı.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), DİSK Eskişehir Bölge Temsilciliği, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, KESK Eskişehir Şubeler Platformu ve TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu tarafından verilen ödüller bu yıl dört başlıkta sahiplerini bulacak.

2026 yılı ödülleri, Akbelen direnişçisi Esra Işık, Doruk Maden işçileri, tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mervegül Altundağ ile paylaşılacak.

Esra Işık’a Akbelen direnişi nedeniyle ödül

Akbelen’de tarım arazilerinin ve zeytinliklerin acele kamulaştırmaya ve termik santral genişlemesine karşı korunması için mücadele eden Esra Işık’a ödül verileceği açıklandı.

Kurul açıklamasında Işık’ın, ailesi ve bölge halkıyla birlikte doğa talanına karşı mücadele ettiği, bu nedenle 42 gün tutuklu kaldığı hatırlatıldı.

Doruk Maden işçilerine emek mücadelesi ödülü

Bu yıl ödül verilenler arasında Doruk Maden işçileri de yer aldı.

Düzenleme Kurulu, hakları için 17 gün boyunca direnen, Ankara’ya yürüyen ve polis ablukası altında açlık grevi yapan işçilerin sendikal dayanışma ve emek mücadelesinin örneği olduğunu belirtti.

İsmail Arı’ya özgür basın ödülü

Ödül verilen isimlerden biri de tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı oldu. Düzenleme Kurulu, Arı’nın cemaatler, kamu kaynakları ve deprem sürecindeki sorumluluklara ilişkin haberleri nedeniyle hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, Arı’nın 15 Mayıs 2026’da cezaevinden gönderdiği "Hangi dağ efkârlıysa, orada durmaya devam edeceğim. Dimdik ayaktayım" sözlerine yer verildi.

Mervegül Altundağ’a sanat ve direniş ödülü

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mervegül Altundağ da bu yıl ödül verilen isimler arasında.

Düzenleme Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü’nün çalışma odasının kapatılmasının ardından Altundağ’ın kemanıyla gösterdiği tepkiye dikkat çekti.

"Ali İsmail’in düşlerini geleceğe taşıyanlara"

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, 2015’ten bu yana Ali İsmail Korkmaz’ın anısını ve Gezi Direnişi’nde hayatını kaybedenlerin mücadelesini yaşatmak amacıyla veriliyor.

Düzenleme Kurulu adına açıklama yapan BES Eskişehir Örgütlenme Sekreteri Barış Kara, ödüllerin "toplumu karanlığa ve umutsuzluğa mahkûm etmek isteyenlere karşı aydınlığın sesi" olduğunu belirtti.

Tören 2 Haziran’da

Ödül töreni, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 19.30’da Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da yapılacak.

Tören öncesinde saat 18.00’de, Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği Yunus Emre Caddesi Sanayi Sokak’ta anma ve basın açıklaması düzenlenecek.

