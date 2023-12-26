ALİKEV'den 'Tanıklık' sergisi: "Deprem, maruz kaldığımız ne ilk ne de son ihmal ve katliam"
ALİKEV Programlar Sorumlusu Şeyma Keskin, "Ekonomik ve siyasal krizler devam ediyor. Sivil topluma yönelik saldırılar devam ediyor. Tüm bunlar olurken başımıza gelenleri 'Tanıklık' teması altında toplamak istedik" dedi.
Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV), genç sanatçılara destek olmak üzere hayata geçirdiği Genç Sanatçı Fonu, 2023 yılında 'Tanıklık' temasıyla dördüncü dönemini tamamlıyor.
Fon kapsamında düzenlenen sergi, 22 Aralık 2023-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Karşı Sanat Çalışmaları’nda ziyaretçilere açık olacak.
Sergide 12 genç sanatçının belgesel, resim, kukla, müzik, performans gibi farklı disiplinlerde çalışmaları yer alıyor.
'Tanıklık' sergisini Genç Sanatçı Fonu yararlanıcısı Dilan Mine Uğurlu, Gamze Çiçek, Seyhan Yegin ve ALİKEV Programlar Sorumlusu Şeyma Keskin ile konuştuk.
Sergide yer alan sanatçılar ve eserleri:
- Alihan Erdoğan & Ezgi Ceylan : Duvarlar Bile Biliyor: İmroz Şarkıları , Müzik
- Anet Sandra Açıkgöz: Füg, Videoart
- Dilan Mine Uğurlu: Fırtına Habercisi, Kukla
- Ebru Aksoy: İki Dudak Arasında, Belge film
- Ecre Begüm Bayrak: Yağmurlar Yağdığı Zaman, Sinema
- Gamze Çiçek: Tohumları Saklayanlar, Kolaj
- Hazal Beril Çam: Sinek Gibi, Sinema
- Mavi Melike Çatkın: Çatlakların Sesi, Enstalasyon
- Özlem Köse: Sızıntı, Enstalasyon
- Seyhan Yegin: Dejavu, Dijital Sanat
- Suhan Lalettayin & Hakan Öktem: ŞİİR YAZ!, Video Şiir
- Yazı Ece Köz & Nur Bardakçı: Oradaydım, Performans / Video Enstalasyon
Küratörler: Deniz Zeybek & Sena Tural
(AD)
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