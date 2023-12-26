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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 15:53
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 16:56
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ALİKEV'den 'Tanıklık' sergisi: "Deprem, maruz kaldığımız ne ilk ne de son ihmal ve katliam"

ALİKEV Programlar Sorumlusu Şeyma Keskin, "Ekonomik ve siyasal krizler devam ediyor. Sivil topluma yönelik saldırılar devam ediyor. Tüm bunlar olurken başımıza gelenleri 'Tanıklık' teması altında toplamak istedik" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV), genç sanatçılara destek olmak üzere hayata geçirdiği Genç Sanatçı Fonu, 2023 yılında 'Tanıklık' temasıyla dördüncü dönemini tamamlıyor.

Fon kapsamında düzenlenen sergi, 22 Aralık 2023-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Karşı Sanat Çalışmaları’nda ziyaretçilere açık olacak.

Sergide 12 genç sanatçının belgesel, resim, kukla, müzik, performans gibi farklı disiplinlerde çalışmaları yer alıyor.

'Tanıklık' sergisini Genç Sanatçı Fonu yararlanıcısı Dilan Mine Uğurlu, Gamze Çiçek, Seyhan Yegin ve ALİKEV Programlar Sorumlusu Şeyma Keskin ile konuştuk.

Sergide yer alan sanatçılar ve eserleri:

  • Alihan Erdoğan & Ezgi Ceylan : Duvarlar Bile Biliyor: İmroz Şarkıları , Müzik
  • Anet Sandra Açıkgöz: Füg, Videoart
  • Dilan Mine Uğurlu: Fırtına Habercisi, Kukla
  • Ebru Aksoy: İki Dudak Arasında, Belge film
  • Ecre Begüm Bayrak: Yağmurlar Yağdığı Zaman, Sinema
  • Gamze Çiçek: Tohumları Saklayanlar, Kolaj
  • Hazal Beril Çam: Sinek Gibi, Sinema
  • Mavi Melike Çatkın: Çatlakların Sesi, Enstalasyon
  • Özlem Köse: Sızıntı, Enstalasyon
  • Seyhan Yegin: Dejavu, Dijital Sanat
  • Suhan Lalettayin & Hakan Öktem: ŞİİR YAZ!, Video Şiir
  • Yazı Ece Köz & Nur Bardakçı: Oradaydım, Performans / Video Enstalasyon 

Küratörler: Deniz Zeybek & Sena Tural

(AD)

alikev alikev genç sanatçı fonu sergi
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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