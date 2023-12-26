ALİKEV'den 'Tanıklık' sergisi: "Deprem, maruz kaldığımız ne ilk ne de son ihmal ve katliam"

ALİKEV Programlar Sorumlusu Şeyma Keskin, "Ekonomik ve siyasal krizler devam ediyor. Sivil topluma yönelik saldırılar devam ediyor. Tüm bunlar olurken başımıza gelenleri 'Tanıklık' teması altında toplamak istedik" dedi.