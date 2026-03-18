Eskişehir'de Gezi Parkı eylemlerinde polisler tarafından uğradığı saldırının ardından 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, doğum gününde mezarı başında anılacak.

ALİKEV, Korkmaz'ın bugün saat 17.00'de Ekinci Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılacağını duyurdu.

Vakfın paylaşımında, "Ali İsmail Korkmaz'ı doğum gününde sevgiyle ve özlemle anıyoruz. 18 Mart Çarşamba günü, saat 17.00'de, Antakya'daki Ekinci Mezarlığı'nda mezarı başında buluşuyor, adını ve hatırasını birlikte yaşatıyoruz" denildi.

Vakfın bir diğer paylaşımında ise şu ifadeler kullanıldı:

''Bugün Ali İsmail Korkmaz’ın doğum günü. Yaşasaydı 32 yaşında olacaktı. Onun hayalleri, adalet duygusu ve dayanışmayı büyütme isteği hala yolumuzu aydınlatıyor. Daha eşit ve özgür bir dünya için attığı adımlar, bugün de hepimizin içinde yaşamaya devam ediyor. Biz de ALİKEV olarak onun bıraktığı yerden yürümeye, dayanışmayı büyütmeye ve umudu çoğaltmaya devam ediyoruz. Ali İsmail’i sevgiyle, özlemle ve umutla anıyoruz.''

Ne olmuştu?

19 yaşındaki Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Gezi Direnişi sırasında 3 Haziran 2013 gecesi sivil kişiler ve polis tarafından sokakta dövülmüştü. 38 gün komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetti.

Korkmaz’ın ölümüyle ilgili davada, 21 Ocak 2015’te yapılan karar duruşmasında sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever’e altı yıl ve sekiz ay hapis cezası verilirken polis memuru Hüseyin Engin de beraat etti.

Ailenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, Engin’in beraat kararını bozdu ve diğer cezaları onadı. Yeniden görülen davada, Engin’e “kasten basit yaralama” suçundan yedi ay 15 gün hapis verildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

7 Aralık 2023'te ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “eziyet yasağının ihlali” kararı sonrası yeniden yargılama yapan Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17 Ocak’taki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Polis memuru Hüseyin Engin'in “kasten basit yaralama” suçundan yedi ay 15 gün hapis cezası onandı.