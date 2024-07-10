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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 14:22
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 14:35
2 dk Okuma

“Hep yanımızdasın Ali İsmail, hep 19 yaşında”

Gezi Direnişi sırasında öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, vefatının 11. yılında Hatay’da anılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Hep yanımızdasın Ali İsmail, hep 19 yaşında”

Bugün, 2013 yılındaki Gezi Direnişi esnasında Eskişehir’de öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın ölüm yıldönümü.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Gezi Direnişi sırasında 3 Haziran 2013 gecesi sivil kişiler ve polis tarafından sokakta dövüldükten sonra 38 gün komada kalmış, 10 Temmuz 2013'te ise hayatını kaybetmişti.

Korkmaz için bugün saat 20:30 Hatay’daki Defne Atatürk Stadyumu’nda anma gerçekleştirileceğini duyuran Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), şöyle dedi:

“Ali İsmail’in aramızdan koparılmasının üzerinden 11 yıl geçti. Kısacık yaşamına, onu hayattan koparanların söküp alamadığı kocaman değerler sığdırdı. Biz de Ali İsmail’den aldığımız ilhamla gençlerle beraber, dünyanın herkes için daha güzel, daha özgür ve barış dolu bir yer olması için çalışıyoruz. Hep yanımızdasın Ali İsmail, hep 19 yaşında…”

Anma programında önce ALİKEV Müzik Topluluğu, ardından da Cem Erdost sahne alacak.

Ne olmuştu?

19 yaşındaki Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Gezi Direnişi sırasında 3 Haziran 2013 gecesi sivil kişiler ve polis tarafından sokakta dövülmüştü. 38 gün komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetti.

Korkmaz’ın ölümüyle ilgili davada, 21 Ocak 2015’te yapılan karar duruşmasında sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever’e altı yıl ve sekiz ay hapis cezası verilirken polis memuru Hüseyin Engin de beraat etti.

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Ailenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, Engin’in beraat kararını bozdu ve diğer cezaları onadı. Yeniden görülen davada, Engin’e “kasten basit yaralama” suçundan yedi ay 15 gün hapis verildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

7 Aralık 2023'te ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “eziyet yasağının ihlali” kararı sonrası yeniden yargılama yapan Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17 Ocak’taki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Polis memuru Hüseyin Engin'in “kasten basit yaralama” suçundan yedi ay 15 gün hapis cezası onandı. (TY)

Gezi Direnişi ali ismail korkmaz alikev
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/haber/ali-ismail-korkmaz-yasam-odulu-bu-yil-filistin-halkina-ve-corlu-tren-katliami-ailelerine-296119
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30 Mayıs 2024
/haber/ali-ismail-korkmaz-parkinin-tabelasi-yerine-kondu-295937
KATLEDİLİŞİNİN 10. YIL DÖNÜMÜ
Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında
10 Temmuz 2023
/haber/ali-ismail-korkmaz-hep-19-yasinda-281353
AYM’den “İyi ki doğdun Ali İsmail Korkmaz” kararı
5 Eylül 2022
/haber/aym-den-iyi-ki-dogdun-ali-ismail-korkmaz-karari-266717
Ali İsmail Korkmaz'ın düşleri gerçek oluyor
14 Temmuz 2020
/haber/ali-ismail-korkmaz-in-dusleri-gercek-oluyor-227402
GEZİ'NİN 4. YILINDA EMEL VE GÜRKAN KORKMAZ ANLATTI
"Ali İsmail Korkmaz Vakfı ile Ali'yi Yaşatıyoruz"
1 Haziran 2017
/haber/ali-ismail-korkmaz-vakfi-ile-ali-yi-yasatiyoruz-186982
BEYZA KURAL'IN İZLENİMLERİ
Ali İsmail Korkmaz Cinayetinde Karar Duruşması Notları
22 Ocak 2015
/yazi/ali-ismail-korkmaz-cinayetinde-karar-durusmasi-notlari-161728
“Ali İsmail Korkmaz’ı Doktorlar Değil Darp Öldürdü”
30 Aralık 2014
/haber/ali-ismail-korkmaz-i-doktorlar-degil-darp-oldurdu-161182
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