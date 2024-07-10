Bugün, 2013 yılındaki Gezi Direnişi esnasında Eskişehir’de öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın ölüm yıldönümü.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Gezi Direnişi sırasında 3 Haziran 2013 gecesi sivil kişiler ve polis tarafından sokakta dövüldükten sonra 38 gün komada kalmış, 10 Temmuz 2013'te ise hayatını kaybetmişti.

Korkmaz için bugün saat 20:30 Hatay’daki Defne Atatürk Stadyumu’nda anma gerçekleştirileceğini duyuran Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), şöyle dedi:

“Ali İsmail’in aramızdan koparılmasının üzerinden 11 yıl geçti. Kısacık yaşamına, onu hayattan koparanların söküp alamadığı kocaman değerler sığdırdı. Biz de Ali İsmail’den aldığımız ilhamla gençlerle beraber, dünyanın herkes için daha güzel, daha özgür ve barış dolu bir yer olması için çalışıyoruz. Hep yanımızdasın Ali İsmail, hep 19 yaşında…”

Anma programında önce ALİKEV Müzik Topluluğu, ardından da Cem Erdost sahne alacak.

Ne olmuştu?

19 yaşındaki Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Gezi Direnişi sırasında 3 Haziran 2013 gecesi sivil kişiler ve polis tarafından sokakta dövülmüştü. 38 gün komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetti.

Korkmaz’ın ölümüyle ilgili davada, 21 Ocak 2015’te yapılan karar duruşmasında sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever’e altı yıl ve sekiz ay hapis cezası verilirken polis memuru Hüseyin Engin de beraat etti.

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Ailenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, Engin’in beraat kararını bozdu ve diğer cezaları onadı. Yeniden görülen davada, Engin’e “kasten basit yaralama” suçundan yedi ay 15 gün hapis verildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

7 Aralık 2023'te ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “eziyet yasağının ihlali” kararı sonrası yeniden yargılama yapan Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17 Ocak’taki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Polis memuru Hüseyin Engin'in “kasten basit yaralama” suçundan yedi ay 15 gün hapis cezası onandı. (TY)