Aksaray’da komşularının darp ettiği otizmli çocuk yoğun bakımda

Aksaray’da yaşayan otizmli çocuk E.Y.Ö., komşularının şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Anne Emine Ö., kızının aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre Emine Ö., komşularının kızının mahallede dolaşmasından rahatsız olduklarını ve onu mahallede istemediklerini belirtti. Komşuların kızına yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler kullandığını söyleyen anne, çocuğunun kimseye zarar vermediğini dile getirdi.

Emine Ö., ilk saldırının ardından polisi arayarak şikâyetçi olduğunu aktardı. Anne, şikâyet ettiği kişiler tarafından tehdit edildiğini, ancak başvurusundan vazgeçmeyeceğini söyledi.

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Anne ve çocuğun evlerinin avlusunda darbedildiği iddiası

Emine Ö.’nün anlatımına göre olayın ertesi günü aynı kişiler bu kez ailenin yaşadığı evin avlusuna geldi. Anne burada hem kendisinin hem de kızının darbedildiğini söyledi.

Anne, “Cezasız kalmalarını istemiyorum” diyerek yetkililerden adli sürecin etkili biçimde yürütülmesini istedi.

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Otizm Dayanışma Derneği: “Sürecin takipçisi olacağız”

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz de olayın ardından aileyle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

İnceöz, E.Y.Ö'nün gözlerinde hasar ve vücudunun farklı bölgelerinde morluklar bulunduğunu, annesinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Ailenin şikâyetini geri çekmeyeceğini belirten İnceöz, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın adli mercilere taşınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde çalışma başlattığını duyurdu.

(NÖ)