ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 21.05.2026 10:25 21 Mayıs 2026 10:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.05.2026 10:43 21 Mayıs 2026 10:43
Okuma Okuma:  2 dakika

Akın Gürlek: 15-18 yaş aralığı için infaz düzenlemesi değiştiriliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12’nci Yargı Paketi kapsamında suça sürüklenen çocuklara yönelik yargılama ve infaz süreçlerinde değişiklik yapılacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi’nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinden milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıda 12’nci Yargı Paketi’ne ilişkin bilgi veren Gürlek, pakete dair milletvekillerinin ve bölgenin görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"Suça sürüklenen" çocuklara ilişkin düzenleme

Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezalar konusunda hem yargılama hem de infaz aşamasında düzenlemeler yapılacağını belirtti.

"Son zamanlarda maalesef bazı olumsuz eylemler oldu" diyen Gürlek, mevcut cezaların toplumda "cezasızlık algısı" oluşturduğunu savundu.

15-18 yaş aralığı için ceza düzenlemesi

Bakan Gürlek, 15-18 yaş aralığındaki çocukların "adam öldürme gibi bazı eylemler" nedeniyle aldıkları cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda cezalandırılmasına yönelik düzenleme yaptıklarını söyledi.

Gürlek, infaz rejiminin de değiştirileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Suça sürüklenen çocuklar 15 -18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride 1 gün, 2 gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1’e 1 infaz düzenlemesi oluyor."

Okullarda takip ve kayıt sistemi

Gürlek, okullardaki çocuklara ilişkin de çalışma yürüttüklerini söyledi.

11 yaşından itibaren "suça karışmış" çocukların gözlemlenmesi ve takip edilmesi gerektiğini ifade eden Gürlek, aile ziyaretleriyle çocukların durumlarının kayıt altına alınmasının planlandığını belirtti.

Gürlek, bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’yla ortak komisyon kurduklarını söyledi.

Çalışmanın, çocukların durumlarının izlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla yürütüleceğini aktardı.

(NÖ)

İstanbul
suça sürüklenen çocuklar akın gürlek infaz düzenlemesi yargı paketi
