"Ahu Deryai'nin sesi olun. Hayatı tehlikede."

Alinejad yakın arkadaşlarının kendisine aktardığı Deryai'nin fotoğraflarını ve hakkındaki bilgileri de X'teki sosyal medya hesabından paylaştı.

Exclusive: Ahoo Daryaei Revealed as the Woman Who Undressed in Protest Against Morality Police



Close associates of Ahoo Daryaei, a student who protested against morality police harassment at Tehran’s Science and Research University by removing her clothes, have shared photos and… https://t.co/9RCKOdoG7h pic.twitter.com/MIhXF4COqj — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 6, 2024

İran'da zorunlu başörtüsünü protesto eden üniversiteli kadın gözaltına alındı

Alinejad'ın arkadaşlarından naklettiğine göre “Resmi adı Mahla" olan Tahran Bilim ve Araştırma Üniversitesi öğrencisi kendisine "Ahu" denmesini istiyor. Arkadaşları da onun isteğini paylaşıyorlar ve kendisini "hiçbir zaman baskıyı kabul etmeyen, inanılmaz derecede cesur bir kadın olarak tanı[dıklarını]" söylüyorlar.

Deryai iki çocuk annesi

Masih Alinejad, "Başka bir kaynağın "[kendisine] Ahu Deryai'nin iki küçük çocuğu olduğunu söyledi[ğini]" aktarıyor: "Bir kez evlendi ama bir süre önce kocasından ayrıldı. Eski kocası [onun] eşi olduğunu iddia ederek devlet televizyonundan görüntülerini paylaşmamasını istedi."

Alinejad Deryai'nin kişiliğini şöyle naklediyor:

"Yakın bir arkadaşı, Ahu'nun kendisi ve çocuklarının çok sayıda video ve fotoğrafını paylaştığı Instagram hesabının yetkililerce devre dışı bırakıldığını, bunun onun sadece zihinsel açıdan sağlıklı olmakla kalmadığını, aynı zamanda neşe ve canlılık dolu canlı, cesur bir kadın olduğunu da açıkça gösterdiğini ekledi."

"Notları hep yüksekti, cesaret ve kararlılığıyla tanınıyordu"

"Bu kaynak, Ahu'nun resimlerini gönderirken şunları vurguluyor: 'Ahu, olağanüstü zeki olması ve en yüksek notları almasının yanı sıra, okul ve sınıf arkadaşları arasında baskıya meydan okuma -cesareti ve kararlılığıyla tanınıyordu. Haklarını hem okulda hem de üniversitede tacizci ve zorbalara karşı pek çok kez savundu.'”

Deryai Psikiyatri Hastanesi'nde

Masih Alinejad, edindiği bilgilere göre, "Ahu Deryai'nin, kaygı verici koşullar altında İran Psikiyatri Hastanesi'ne nakledildi[ğini]" belirtiyor. "Burada güvenliği ve sağlığıyla ilgili önemli kaygılar sürüyor. Hastanedeki atmosfer, onun gelişinden bu yana çok yüksek güvenlikli bir hal aldı: Güvenlik güçleri onu acil serviste kendisine ayrılan bir bölümde tecrit etti ve hastane personelinin bile erişimine izin vermedi."

Alinejad, "Dün hastanedeki bilgi sahibi bir kayna[ğın kendisine], personelin ilk gözlemlerinin Ahu'nun zihinsel olarak sağlıklı olduğunu gösterdiğini söyledi[ğini]" aktarıyor.

"Ancak ilk muayenesinin ardından odasına yalnızca hastane dışından güvenlik kuruluşlarına bağlı doktorların girmesine izin verildi." diyen Alinejad, "Bu kaynağa göre yetkililerin onu bilinmeyen haplar ve enjeksiyonlarla deliliğin eşiğine getirmeyi amaçladıkları[nın anlaşıldığını]" söylüyor. "Ahu hastaneden kaçma girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuş."

Masih Alinejad'ın mesajı bir destek çağrısıyla son buluyor

"Ahu Deryai'nin sesi olun. Hayatı tehlikede."

(AEK)