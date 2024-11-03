İran'da zorunlu başörtüsünü protesto eden üniversiteli kadın gözaltına alındı

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İslami Azad Üniversitesi’nde okuyan bir kadın öğrenci, zorunlu başörtüsü uygulamasını protesto etmek için kıyafetlerini çıkararak gerçekleştirdiği eylem nedeniyle gözaltına alındı.

Uluslararası Af Örgütü İran Şubesi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, öğrencinin şiddet kullanılarak gözaltına alındığını belirtti.

“Üniversite öğrencisi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır” diyen Af Örgütü, İranlı yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Yetkililer, serbest bırakılana kadar bu öğrenciyi işkence ve diğer kötü muamelelerden korumalı, ailesi ve avukatına erişimini sağlamalıdır. Gözaltına alındığı sırada kendisine yönelik darp ve cinsel şiddet iddiaları bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmalıdır. Sorumlular hesap vermelidir.”

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

Üniversite yetkilisi: Ahlaka aykırı bir eylem

İslami Azad Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi ile İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Seyyid Emir Mahcub, konuya ilişkin X hesabından paylaşımlarda bulundu.

Öğrencinin “ahlaka aykırı” eylemde bulunduğunu öne süren Mahcub, “Üniversitenin güvenlik birimi duruma müdahale etmiş ve öğrenciyi karakola teslim etmiştir. Tıbbi ekiplerin incelemeleri sonucunda, bu kişinin ağır psikolojik baskı altında olduğu ve ruhsal rahatsızlıklar yaşadığı belirlenmiştir” dedi.

Mahcub, kadın öğrencinin sınıfta diğer öğrenciler ve öğretim üyelerini ‘gizlice’ videoya aldığını, bu durumun fark edilmesi üzerine uyarıldığını ve sonrasında bahçeye çıkarak “saygısız bir eylemde bulunduğunu” belirterek şöyle yazdı:

“Bugün Bilim ve Araştırma Üniversitesi’nde meydana gelen olay, öğrencilerin insan onuruna ve üniversitenin kutsal konumuna saygısızlık eden bir kişinin dengesiz ve ahlak dışı davranışlarının bir sonucuydu. Bu durum, toplumun küçük bir kesiminde ortaya çıkan kültürel başıboşlukla mücadele edilmesinin gerekliliğini ve kültürel yeniden yapılandırmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Dikkatli olmalıyız!”

(VC)