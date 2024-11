İran'da zorunlu başörtüsünü protesto eden üniversiteli kadın gözaltına alındı

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İslami Azad Üniversitesi’nde okuyan bir kadın öğrenci, zorunlu başörtüsü uygulamasını protesto etmek için kıyafetlerini çıkararak gerçekleştirdiği eylem nedeniyle gözaltına alındı.

Uluslararası Af Örgütü İran Şubesi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, öğrencinin şiddet kullanılarak gözaltına alındığını belirtti.

“Üniversite öğrencisi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır” diyen Af Örgütü, İranlı yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Yetkililer, serbest bırakılana kadar bu öğrenciyi işkence ve diğer kötü muamelelerden korumalı, ailesi ve avukatına erişimini sağlamalıdır. Gözaltına alındığı sırada kendisine yönelik darp ve cinsel şiddet iddiaları bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmalıdır. Sorumlular hesap vermelidir.”

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm