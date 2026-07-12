Ahmet Telli’ye alkışlar, karanfiller ve Enternasyonal’le veda

Şair ve yazar Ahmet Telli için Ankara’daki İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey binasında anma töreni düzenlendi.

10 Temmuz’da hayatını kaybeden Telli’nin cenazesi, salona alkışlar ve karanfiller eşliğinde getirildi. Katılımın yoğunluğu nedeniyle salona giremeyenler töreni bina dışından takip etti.

Törene Telli’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra edebiyat ve sanat dünyasından isimler, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti ve CHP milletvekilleri katıldı.

Ahmet Telli kimdir?

“Bize onurlu yaşamayı, vicdanı ve dayanışmayı bıraktı”

Anma töreninde konuşan Ahmet Telli’nin kızı Eylül Telli, babasının mirasının yalnızca kitaplarından ibaret olmadığını söyledi.

Eylül Telli, babasının ailesine ve okurlarına “onurlu yaşamayı, vicdanı ve dayanışmayı” bıraktığını belirterek, düşüncelerinin ve mücadele ruhunun onu okuyanlarda yaşamayı sürdüreceğini ifade etti.

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“Sıyrılıp Gelen” söylendi

Törende Enternasyonal Marşı söylendi. Grup Yorum üyeleri de grubun bestelediği Ahmet Telli şiiri “Sıyrılıp Gelen”i seslendirdi.

Sanatçı İlkay Akkaya ise Telli’yi “dünyada tanıdığı en çelebi insan” olarak anlattı ve ona veda etmeyeceğini söyledi.

Tören boyunca yapılan konuşmalarda Telli’nin şiiri, düşünsel dünyası ve mücadeleci kimliği anlatıldı; eserlerinin ve bıraktığı mirasın kuşaklar boyunca yaşayacağı vurgulandı.

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Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk kabul edilmedi

Telli’nin cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen çelenk kabul edilmedi ve geri yollandı.

Anma töreninin ardından Telli’nin cenazesinin, ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilmesi planlandı.

(NÖ)