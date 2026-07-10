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YT: Yayın Tarihi: 10.07.2026 23:51 10 Temmuz 2026 23:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.07.2026 00:41 11 Temmuz 2026 00:41
Okuma Okuma:  2 dakika

Şair Ahmet Telli için taziye mesajları: "Umudun şairi..."

Uzun süredir tedavi gören ve 8 Temmuz'da yapay solunum cihazına bağlanan şair SAhmet telli'nin Cuma akşamı aramızdan ayrılmasından sonra, soldan gelen taziyelere CHP Genel Başkanı Özel ve DEM Parti Eş genel Başkanları Htimoğulları ve Bakrırham da katıldı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şair Ahmet Telli için taziye mesajları: "Umudun şairi..."
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Ankara'da 78 yaşında aramızdan ayrılan yazar ve şair Ahmet Telli'nin ardından soldan taziye mesajları devam ediyor.

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"KELİMELERİ UMUDA DÖNÜŞTÜREN USTA"
Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti
10 Temmuz 2026

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı taziye mesajları yayımladılar. 

Tuncer Bakırhan: "Umudu en zor zamanlarda bile terk etmeyen büyük bir şairdi"

"Türkiye’nin en sevilen şairlerinden Ahmet Telli’nin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Ailesine, yakınlarına ve onu yüreğinde taşıyan herkese başsağlığı diliyorum. Bu ülkenin acılarını incelikle taşıyan, umudu en zor zamanlarda bile terk etmeyen büyük bir şairdi. Belki de bu yüzden, 'Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa / bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez' dizeleri, daima yaşayacak. Onu bugün en çok şiirleri anlatıyor. Bizlere ise o dizelerin açtığı yolda, insan kalmaya çalışmak düşüyor. Hoşça kal Ahmet Telli."

Tülay Hatimoğulları: "en karanlık günlerde yolumuza ışık, kavgamıza omuz, acımıza ortak olan devrimci şair"

"“Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da ölür Bir tufan olurum sustuğun her yerde.” Bugün yalnızca bir şairi değil; sözüyle umudu, direnci, aşkı ve insanı çoğaltan büyük bir yüreği uğurluyoruz. Şiirleriyle en karanlık günlerde yolumuza ışık, kavgamıza omuz, acımıza ortak olan devrimci şair Ahmet Telli, geride bıraktığı sonsuz mirasla bu toprakların hafızasında hep yaşayacak. Güle güle Ahmet Telli… #AhmetTelli 

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Telli’nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Özgür Özel: "Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden usta şair"

“Soluk bir ay dolanıyor   kentin üstünde her gece  Her gece bilge bir gezgin  tavrıyla adımlıyor yolunu  Güz yanığı bir durgun  sessizlikle örtülü her şey  ve yırtılmış bir tül gibi  savrulup duruyor zaman” Çok üzgünüz… Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul-Ankara
ahmet telli taziye Tülay Hatimoğulları-Oruç Tuncer Bakırhan CHP Genel Başkanı Özgür Özel
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Ahmet Telli’den kalan...
Bugün 01:47
/haber/ahmet-telliden-kalan-321404
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bu haberin uzantıları
Ahmet Telli’den kalan...
Bugün 01:47
/haber/ahmet-telliden-kalan-321404
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