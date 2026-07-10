Şair Ahmet Telli için taziye mesajları: "Umudun şairi..."

Ankara'da 78 yaşında aramızdan ayrılan yazar ve şair Ahmet Telli'nin ardından soldan taziye mesajları devam ediyor.

"KELİMELERİ UMUDA DÖNÜŞTÜREN USTA" Şair Ahmet Telli hayatını kaybetti

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı taziye mesajları yayımladılar.

Tuncer Bakırhan: "Umudu en zor zamanlarda bile terk etmeyen büyük bir şairdi"

"Türkiye’nin en sevilen şairlerinden Ahmet Telli’nin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Ailesine, yakınlarına ve onu yüreğinde taşıyan herkese başsağlığı diliyorum. Bu ülkenin acılarını incelikle taşıyan, umudu en zor zamanlarda bile terk etmeyen büyük bir şairdi. Belki de bu yüzden, 'Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa / bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez' dizeleri, daima yaşayacak. Onu bugün en çok şiirleri anlatıyor. Bizlere ise o dizelerin açtığı yolda, insan kalmaya çalışmak düşüyor. Hoşça kal Ahmet Telli."

Tülay Hatimoğulları: "en karanlık günlerde yolumuza ışık, kavgamıza omuz, acımıza ortak olan devrimci şair"

"“Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da ölür Bir tufan olurum sustuğun her yerde.” Bugün yalnızca bir şairi değil; sözüyle umudu, direnci, aşkı ve insanı çoğaltan büyük bir yüreği uğurluyoruz. Şiirleriyle en karanlık günlerde yolumuza ışık, kavgamıza omuz, acımıza ortak olan devrimci şair Ahmet Telli, geride bıraktığı sonsuz mirasla bu toprakların hafızasında hep yaşayacak. Güle güle Ahmet Telli… #AhmetTelli

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Telli’nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Özgür Özel: "Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden usta şair"

“Soluk bir ay dolanıyor kentin üstünde her gece Her gece bilge bir gezgin tavrıyla adımlıyor yolunu Güz yanığı bir durgun sessizlikle örtülü her şey ve yırtılmış bir tül gibi savrulup duruyor zaman” Çok üzgünüz… Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

(AEK)