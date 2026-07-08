"Afganistan’da 11,6 milyon çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Mayıs 2026 Afganistan İnsani Durum Raporu açıkladı. Rapora göre ülkede 21,9 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu kişilerin 11,6 milyonu çocuk. Raporda, 5 yaş altı 942 bin çocuğun ağır akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duymasının beklendiği belirtildi.

UNICEF, Afganistan’a ilişkin 1-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan İnsani Durum Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre Afganistan’da 21,9 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu kişilerin 11,6 milyonunu çocuklar oluşturuyor. UNICEF, 5 yaş altı 942 bin çocuğun ağır akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duymasının beklendiğini bildirdi.

Raporda ayrıca 14,4 milyon kişinin insani sağlık yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

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İran ve Pakistan’dan 6,04 milyon kişi döndü

Raporda, komşu ülkelerden Afganistan’a dönüşlerin “en önemli insani gelişmelerden biri” olduğu belirtildi.

UNICEF’e göre Eylül 2023’ten bu yana yaklaşık 6,04 milyon Afganistanlı, İran'a ve Pakistan’dan Afganistan’a döndü.

Raporda, geri dönenlerin gıda, su, sağlık hizmeti, koruma ve geçici barınma dahil acil yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

6,5 milyondan fazla kişi sağlık hizmetlerine erişti

UNICEF, Mayıs ayında Afganistan’ın 34 ilinde 2 bin 393 sabit ve 16 mobil sağlık tesisi üzerinden temel sağlık hizmetlerini destekledi. Bu destekle 6,5 milyondan fazla kişi temel sağlık hizmetlerine erişti.

Aynı dönemde 28 bin 359 sağlık çalışanı desteklendi. Sağlık çalışanlarının yüzde 39’u kadın olarak kaydedildi.

Rapora göre Mayıs ayında ülke genelinde 198 hastalık salgını bildirildi ve müdahale edildi. Akut ishalli hastalık vakalarının yaklaşık 300 bine ulaştığı, 137 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi vakası raporlandığı belirtildi.

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25 bin 738 çocuk yetersiz beslenme tedavisine alındı

UNICEF, Afganistan genelinde 3 bin 500’den fazla hizmet noktasında beslenme hizmetlerini desteklediğini bildirdi.

Mayıs ayında 25 bin 738 çocuk, ağır ve orta düzey yetersiz beslenme nedeniyle yatılı ve ayakta tedaviye alındı.

Rapora göre 211 bin 566 bakım veren ebeveyn, bebek ve küçük çocuk beslenmesi konusunda danışmanlık aldı. 160 bin 994 beş yaş altı çocuğa çoklu mikro besin desteği, 192 bin 716 hamile kadına çoklu mikro besin takviyesi sağlandı.

Sınır geçişleri, transit merkezleri ve dönüş bölgelerinde de beslenme hizmetleri sürdü. Mayıs ayında 8 bin 475 geri dönen çocuk yetersiz beslenme açısından tarandı; ağır yetersiz beslenmesi olan 282 çocuk tedaviye alındı.

Eğitim desteği alan çocukların yüzde 60’ı kız

UNICEF, Mayıs ayında toplum temelli eğitim girişimleriyle yaklaşık 42 bin 987 çocuğu destekledi. Rapora göre bu çocukların yüzde 60’ı kız çocuklarıydı.

Bu kapsamda 14 bin 300 çocuk toplum temelli eğitim programına kaydoldu. 28 bin 687 çocuk ise İran ve Pakistan’dan dönen çocukları desteklemek için kurulan geçici öğrenme alanları üzerinden eğitime erişti.

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.

(NÖ)