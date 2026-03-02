UNICEF: İran'da çok sayıda öğrenci yaşamını yitirdi

İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara misilleme olarak, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan füze ve kamikaze dron saldırıları gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), saldırıların bölgedeki milyonlarca çocuk için ciddi risk oluşturduğunu belirterek, İran ve çevresindeki saldırı haberlerinden “büyük endişe” duyduğunu açıkladı.

"Taraflar insancıl ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeli"

UNICEF’in değerlendirmesine göre, gelen raporlar arasında okulların vurulduğu iddiaları da bulunuyor. Kurum, güney İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki Minab’da yer alan bir kız okulunun da hedef alındığının bildirildiğini, çok sayıda öğrencinin yaşamını yitirdiği ve birçok çocuğun yaralandığı yönünde bilgiler geldiğini aktardı.

Kurum, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çatışmaların derhal durdurulması ve gerilimin azaltılması yönündeki çağrısına katıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca tüm taraflara, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri; sivillerin, çocukların ve hayati önemdeki temel hizmetlerin korunması için azami itidal göstermeleri çağrısı yapıldı.

"İhtiyaç halinde desteğe açığız"

Kurum, sivillerin ve okullar dahil sivil yapıların hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

UNICEF, diğer BM kuruluşları ve insani yardım ortaklarıyla birlikte sahadaki durumu aktif biçimde değerlendirdiğini; ihtiyaç doğması ve talep edilmesi halinde etkilenen çocuklar ve ailelere yönelik desteği artırmaya hazır olduğunu bildirdi.

