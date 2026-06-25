Af Örgütü: Pentagon Minab okul saldırısı soruşturmasını açıklasın

Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi, ABD’nin İran’ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’na düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın acilen tamamlanıp kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Af Örgütü ABD Şubesi Hükümetle İlişkiler ve Savunuculuk Direktörü Amanda Klasing, saldırının üzerinden yaklaşık dört ay geçtiğini hatırlatarak, “Yakın hafızamızda sivillere karşı gerçekleştirilen en ölümcül ABD hava saldırısının üzerinden dört ay geçti ancak ABD yetkililerinden hâlâ bu olayın neden meydana geldiği ve kimin sorumlu olduğu konusunda hiçbir yanıt almadık” dedi.

Klasing, öldürülenlerin ailelerinin şeffaflık ve hesap verebilirliğe erişebilmesi gerektiğini vurguladı:

“Bu kadar uzun sürmesinin nedeni ne? Kamuoyu, öldürülenlerin aileleri şeffaflığa ve hesap verebilirliğe erişebilmeli ailelere hakikat, adalet ve tazminat sağlanmalı.”

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“ABD okul olduğunu bilmeliydi”

Af Örgütü’ne göre ABD ordusu, çocuklarla dolu bir okulun hassas güdümlü Tomahawk füzeleriyle vurulması sonucu 150’den fazla kişinin ölümünden sorumlu.

Klasing, Pentagon’un saldırı sırasında sivillere zarar vermemek ya da zararı en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri almadığını söyledi. Binanın askeri hedef değil, okul olduğunun saldırıdan kısa süre sonra doğrulandığını belirten Klasing, “Çok daha gelişmiş istihbarat toplama kabiliyetlerine ve teknolojilerine sahip Pentagon, okula saldırmama kararının verilmesini sağlayacak bu bilgiyi toplamış ve doğrulamış olmalıydı” dedi.

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Yapay zekâ sorusu yanıtsız

Klasing, hedefleme kararında yapay zekânın kullanılıp kullanılmadığına ilişkin de hâlâ açıklama yapılmadığını belirtti.

Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin Bloomberg’e verdiği söyleşide, şirketin Claude adlı yapay zekâ yazılımının İran’daki ABD saldırılarında hedef seçiminde kullanılıp kullanılmadığını bilmediğini söylediğini aktaran Klasing, Amodei’nin sorumluluğu “nihai hedefleme kararını alan insana” yüklediğini ifade etti.

Klasing, Minab’daki saldırının, Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in göreve gelmesinden ve Pentagon’un sivillere yönelik zararı azaltma programlarında kesintiye gitmesinden sonra yaşanan sivil ölümlerden biri olduğunu söyledi.

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“Suç şüphesi taşıyanlar yargılanmalı”

Af Örgütü, Pentagon soruşturmasının istihbarat toplama ve değerlendirme süreçlerini, hedefleme kararlarını, alınan tedbirleri ve yapay zekâ kullanımını kapsaması gerektiğini belirtti.

Klasing, yeterli kanıt bulunan durumlarda suç şüphesi taşıyan herkesin yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledi:

“Pentagon acilen soruşturmasını tamamlamalı ve bulgularını kamuoyuna açıklamalı. Sivillere yönelik zarar azaltma programlarını yeniden devreye almalı askeri operasyonlarda yapay zekâ kullanımı da dahil tüm aşamalarda uluslararası insancıl hukuka uyulmasını sağlamalı.”

Klasing’e göre aksi yöndeki her adım, “ciddi bir uluslararası insancıl hukuk ihlalinin örtbas edilmesi” ve saldırıda hayatını kaybedenlerle sağ kalanların “yüzüstü bırakılması” anlamına gelecek.

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Kongre’den bütçe baskısı

Af Örgütü’nün aktardığına göre İran’da siviller, 28 Şubat ile 7 Nisan arasında ABD ve İsrail’in aralıksız hava saldırıları nedeniyle ağır zarar gördü. Resmi sayılara göre saldırılarda 383’ü çocuk en az 2 bin 362 sivil öldürüldü, 32 bin 314’ten fazla sivil yaralandı.

28 Şubat’ta Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentinde okulun vurulmasının ardından kamuoyu ve ABD Temsilciler Meclisi üyeleri soruşturma talep etti.

10 Mart’ta Beyaz Saray, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve Savunma Bakanlığı’nın eksiksiz bir rapor yayımlayacağını açıkladı. Ancak rapor hâlâ kamuoyuyla paylaşılmadı.

Pentagon’dan yanıt gelmemesi üzerine Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, Milli Savunma Yetki Yasası taslağında Savunma Bakanı Hegseth’in seyahat bütçesini kısıtlayan bir düzenlemeyi kabul etti. Taslak, Minab okul saldırısı, Yemen’de sivillerin zarar gördüğü iki ayrı vaka ve Karayipler ile Doğu Pasifik’teki tekne saldırılarına ilişkin kayıtlar açıklanana kadar kısıtlamanın sürmesini öngörüyor.

(NÖ)