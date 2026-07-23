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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 23.07.2026 10:59 23 Temmuz 2026 10:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.07.2026 10:59 23 Temmuz 2026 10:59
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ABD’ye yasa dışı yollarla götürülen kültürel eserler Endonezya’ya iade edildi

Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon, söz konusu teslimatı “kültürel egemenliklerini yeniden kazanma çabalarının parçası” olarak niteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD’ye yasa dışı yollarla götürülen kültürel eserler Endonezya’ya iade edildi
ABD, daha önce de 2024 yılında Endonezya’ya beş bronz heykel ve bir taş kabartma iade etmişti. (Fotoğraf: Pixabay).
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Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkenin Papua bölgesinden ABD’ye yasa dışı yollarla götürülen etnik kültürel eserleri teslim aldı.

Endonezya Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Prabowo, başkent Cakarta’da ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ile görüştü.

Görüşmede Prabowo, ülkesinin Papua bölgesinden ABD’ye yasa dışı yollarla götürülen etnik kültürel eserleri teslim aldı.

Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu teslimatı “çalınan kültürel mirasın geri kazanılması ve eserlerin menşe ülkesine iade edilmesi” olarak niteledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, eserlerin Endonezya Ulusal Müzesi’nde sergileneceğini kaydeden Zon, “Çok değerli eserler. Geri getirme süreci kültürel egemenliğimizi yeniden kazanma çabamızın bir parçası,” dedi.

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Etnik Dani ve Asmat kabilelerine ait

Papua bölgesindeki etnik Dani ve Asmat kabilelerine ait kültürel mirasın bir parçası kabul edilen eserler “köken araştırması” sonrası Cakarta hükümeti ve FBI işbirliğiyle ülkeye getirildi.

ABD’nin Cakarta Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada söz konusu iade “antik eser ağları aracılığıyla kaçakçılığı yapılan Güneydoğu Asya kültürel varlıklarını kurtarma ve geri iade çabası” olarak nitelendirildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
abd kültürel miras Endonezya kolonyalizm sömürgecilik tarihi
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