ABD'li düşünür Michael Hardt Öcalan'ın enternasyonalizm konusundaki görüşlerini istedi
21. yüzyıl sosyalizmi ve siyaset kuramı alanındaki çalışmalarıyla tanınan ABD'li düşünür Michael Hardt, Abdullah Öcalan'a bir mektup gönderdi. "Enternasyonalizmi yeniden inşa etmeliyiz" başlığını taşıyan mektup, İmralı Heyeti aracılığıyla iletildi.
MA'nın haberine göre, Hardt, mektubunda artan savaşlar, soykırım ve emperyalist saldırganlıkların yaşandığı bir dönemde enternasyonalizmin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, bu konuda Abdullah Öcalan'ın değerlendirmelerini öğrenmek istedi.
Hardt'ın mektubu şöyle:
"Sevgili Abdullah Öcalan,
Giderek artan savaşlar, soykırım ve emperyalist saldırganlıklarla karşı karşıya olduğumuz bugünlerde, bana öyle geliyor ki teorik ve pratik olarak enternasyonalizm bir kez daha gerekli hale gelmiştir. Ancak açıkça görülüyor ki, bugünün koşullarına uygun olabilmesi için enternasyonalizmi yeniden düşünmemiz ve yeniden inşa etmemiz gerekiyor.
Enternasyonalizmin bugün de enerjimizi yöneltmemiz gereken önemli bir proje olup olmadığı ve eğer öyleyse nasıl bir biçimde kurgulanabileceği ile nasıl bir rol oynayabileceği konusundaki görüşlerinizi paylaşırsanız minnettar olurum.
Belki de kullandığım terim doğru değildir; çünkü benim kastettiğim enternasyonalizm, yalnızca ulus-devletler arasındaki ittifaklara dayalı bir anlayış değildir. 1970'lerde Kara Panter Partisi'nin lideri Huey Newton, buna alternatif olarak 'topluluklararasıcılık-interkomünalizm' (inter-communalism) kavramını önerdi ve ben bu çabasını takdir ediyorum.
Benim görüşüme göre bugün enternasyonalizm (ya da buna her ne ad vereceksek) çok katmanlı bir proje olmalıdır. Bazı ilerici devletler sınırlı roller üstlenebilir ve bölgesel ittifaklar geçmişte önemli katkılar sunmuştur. Ancak kendi bilgi ve deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki, enternasyonalist bir projenin ağırlık merkezi çağdaş özgürlük hareketleri olmalıdır. Bununla birlikte, günümüzde özgürlük hareketlerinin yoğun şiddetli baskılar ve ideolojik kuşatmalar karşısında son derece büyük zorluklarla mücadele ettiği de bir gerçektir.
Söylenecek çok daha fazla şey var. Bunun yalnızca oldukça geniş bir tartışmanın kapısını araladığının farkındayım. Ama şimdilik burada duracağım.”
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Michael Hardt hakkında
ABD’li düşünür ve edebiyat teorisyeni.
En çok İtalyan Marksist düşünür Antonio Negri ile birlikte yazdığı "İmparatorluk" (Empire) adlı kitapla tanınır. Hardt’ın çalışmaları genellikle postmodern siyasi düşünce, küreselleşme, emperyalizm, komünizm ve toplumsal hareketler üzerine yoğunlaşır.
Çağdaş dünyadaki güç dinamiklerini analiz ederken, kapitalist sistemin yapısal sorunlarına ve yeni direniş biçimlerine dair teoriler geliştirir.
Siyaset felsefesi ve edebiyat kuramı üzerine çalışmalar yapan Michael Hardt, hâlâ Duke Üniversitesi’nde edebiyat profesörüdür.