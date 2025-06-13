Michael Hardt: Öcalan’ın yeni bir rota çizme kararını takdir ediyorum

ABD’li komünist düşünür ve edebiyat teorisyeni Michael Hardt, Kürt sorununda çözüm tartışmalarına dair mesaj gönderdi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) sitesinde yer alan mesaj şöyle:
“Öcalan’ın ve PKK’nin barış ve demokrasiye giden yolda yeni bir rota çizme yönündeki kararını takdir ediyor ve destekliyorum. Bu süreçte, Kürt Hareketi barışa dair yeni bir anlam inşa etmeli ve demokrasiye uygun, özgün siyasal yapılar geliştirmelidir. Baskıcı güçlere rağmen, bu görevi başarıyla yerine getirebileceğine inanıyorum; zira şimdiye dek siyasal yenilik üretme kudretini defalarca kanıtlamıştır. Bu nedenledir ki Kürt Hareketi, dünyanın dört bir yanında ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.”
MICHAEL HARDT İLE SÖYLEŞİ
"Kürt hareketi, dünya genelindeki hareketler için bir ilham kaynağı"
Michael Hardt hakkında
ABD’li komünist düşünür ve edebiyat teorisyeni.
En çok İtalyan Marksist düşünür Antonio Negri ile birlikte yazdığı "İmparatorluk" (Empire) adlı kitapla tanınır. Çalışmaları genellikle postmodern siyasi düşünce, küreselleşme, emperyalizm, komünizm ve toplumsal hareketler üzerine yoğunlaşır.
Düşünür, çağdaş dünyadaki güç dinamiklerini analiz ederken, kapitalist sistemin yapısal sorunlarına ve yeni direniş biçimlerine dair teoriler geliştirir.
Siyaset felsefesi ve edebiyat kuramı üzerine çalışmalar yapan düşünür, hâlâ Duke Üniversitesi’nde edebiyat profesörü.
1960, Bethesda, Maryland doğumlu. (TY)