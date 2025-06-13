ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 12:49
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2025 14:26
1 dk Okuma

Michael Hardt: Öcalan’ın yeni bir rota çizme kararını takdir ediyorum

ABD’li komünist düşünür, DEM Parti’ye gönderdiği mesajda Kürt sorununda çözüm tartışmalarını kapsayan süreci desteklediğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Michael Hardt: Öcalan’ın yeni bir rota çizme kararını takdir ediyorum
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

ABD’li komünist düşünür ve edebiyat teorisyeni Michael Hardt, Kürt sorununda çözüm tartışmalarına dair mesaj gönderdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) sitesinde yer alan mesaj şöyle:

“Öcalan’ın ve PKK’nin barış ve demokrasiye giden yolda yeni bir rota çizme yönündeki kararını takdir ediyor ve destekliyorum. Bu süreçte, Kürt Hareketi barışa dair yeni bir anlam inşa etmeli ve demokrasiye uygun, özgün siyasal yapılar geliştirmelidir. Baskıcı güçlere rağmen, bu görevi başarıyla yerine getirebileceğine inanıyorum; zira şimdiye dek siyasal yenilik üretme kudretini defalarca kanıtlamıştır. Bu nedenledir ki Kürt Hareketi, dünyanın dört bir yanında ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.”

"Kürt hareketi, dünya genelindeki hareketler için bir ilham kaynağı"
MICHAEL HARDT İLE SÖYLEŞİ
"Kürt hareketi, dünya genelindeki hareketler için bir ilham kaynağı"
15 Ekim 2024

Michael Hardt hakkında

ABD’li komünist düşünür ve edebiyat teorisyeni.

En çok İtalyan Marksist düşünür Antonio Negri ile birlikte yazdığı "İmparatorluk" (Empire) adlı kitapla tanınır. Çalışmaları genellikle postmodern siyasi düşünce, küreselleşme, emperyalizm, komünizm ve toplumsal hareketler üzerine yoğunlaşır.

Düşünür, çağdaş dünyadaki güç dinamiklerini analiz ederken, kapitalist sistemin yapısal sorunlarına ve yeni direniş biçimlerine dair teoriler geliştirir.

Siyaset felsefesi ve edebiyat kuramı üzerine çalışmalar yapan düşünür, hâlâ Duke Üniversitesi’nde edebiyat profesörü.

1960, Bethesda, Maryland doğumlu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
michael hardt Kürt sorununda çözüm tartışmaları Abdullah Öcalan barış ve demokratik toplum süreci Öcalan'ın çağrısı
ilgili haberler
MICHAEL HARDT İLE SÖYLEŞİ
"Kürt hareketi, dünya genelindeki hareketler için bir ilham kaynağı"
15 Ekim 2024
/haber/kurt-hareketi-dunya-genelindeki-hareketler-icin-bir-ilham-kaynagi-300716
Michael Hardt: Karamsarlığa kapılmadan mücadele etmeye devam etmeliyiz
13 Ekim 2024
/haber/michael-hardt-karamsarliga-kapilmadan-mucadele-etmeye-devam-etmeliyiz-300674
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
MICHAEL HARDT İLE SÖYLEŞİ
"Kürt hareketi, dünya genelindeki hareketler için bir ilham kaynağı"
15 Ekim 2024
/haber/kurt-hareketi-dunya-genelindeki-hareketler-icin-bir-ilham-kaynagi-300716
Michael Hardt: Karamsarlığa kapılmadan mücadele etmeye devam etmeliyiz
13 Ekim 2024
/haber/michael-hardt-karamsarliga-kapilmadan-mucadele-etmeye-devam-etmeliyiz-300674
Sayfa Başına Git