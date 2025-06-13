Michael Hardt: Öcalan’ın yeni bir rota çizme kararını takdir ediyorum

ABD’li komünist düşünür ve edebiyat teorisyeni Michael Hardt, Kürt sorununda çözüm tartışmalarına dair mesaj gönderdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) sitesinde yer alan mesaj şöyle:

“Öcalan’ın ve PKK’nin barış ve demokrasiye giden yolda yeni bir rota çizme yönündeki kararını takdir ediyor ve destekliyorum. Bu süreçte, Kürt Hareketi barışa dair yeni bir anlam inşa etmeli ve demokrasiye uygun, özgün siyasal yapılar geliştirmelidir. Baskıcı güçlere rağmen, bu görevi başarıyla yerine getirebileceğine inanıyorum; zira şimdiye dek siyasal yenilik üretme kudretini defalarca kanıtlamıştır. Bu nedenledir ki Kürt Hareketi, dünyanın dört bir yanında ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.”

MICHAEL HARDT İLE SÖYLEŞİ "Kürt hareketi, dünya genelindeki hareketler için bir ilham kaynağı"