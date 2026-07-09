ABD'li düşünür Hardt’dan İmralı Heyeti aracılığıyla Öcalan'a mektup

21. yüzyıl sosyalizmi ve siyaset kuramı alanındaki çalışmalarıyla tanınan ABD'li düşünür Michael Hardt, Abdullah Öcalan'a bir mektup gönderdi. "Enternasyonalizmi yeniden inşa etmeliyiz" başlığını taşıyan mektup, İmralı Heyeti aracılığıyla iletildi.

MA'nın haberine göre, Hardt, mektubunda artan savaşlar, soykırım ve emperyalist saldırganlıkların yaşandığı bir dönemde enternasyonalizmin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, bu konuda Abdullah Öcalan'ın değerlendirmelerini öğrenmek istedi.

Hardt'ın mektubu şöyle:

Sevgili Abdullah Öcalan,

Giderek artan savaşlar, soykırım ve emperyalist saldırganlıklarla karşı karşıya olduğumuz bugünlerde, bana öyle geliyor ki teorik ve pratik olarak enternasyonalizm bir kez daha gerekli hale gelmiştir. Ancak açıkça görülüyor ki, bugünün koşullarına uygun olabilmesi için enternasyonalizmi yeniden düşünmemiz ve yeniden inşa etmemiz gerekiyor.

Enternasyonalizmin bugün de enerjimizi yöneltmemiz gereken önemli bir proje olup olmadığı ve eğer öyleyse nasıl bir biçimde kurgulanabileceği ile nasıl bir rol oynayabileceği konusundaki görüşlerinizi paylaşırsanız minnettar olurum.

Belki de kullandığım terim doğru değildir; çünkü benim kastettiğim enternasyonalizm, yalnızca ulus-devletler arasındaki ittifaklara dayalı bir anlayış değildir. 1970'lerde Kara Panter Partisi'nin lideri Huey Newton, buna alternatif olarak 'topluluklararasıcılık-interkomünalizm' (inter-communalism) kavramını önerdi ve ben bu çabasını takdir ediyorum.

Benim görüşüme göre bugün enternasyonalizm (ya da buna her ne ad vereceksek) çok katmanlı bir proje olmalıdır. Bazı ilerici devletler sınırlı roller üstlenebilir ve bölgesel ittifaklar geçmişte önemli katkılar sunmuştur. Ancak kendi bilgi ve deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki, enternasyonalist bir projenin ağırlık merkezi çağdaş özgürlük hareketleri olmalıdır. Bununla birlikte, günümüzde özgürlük hareketlerinin yoğun şiddetli baskılar ve ideolojik kuşatmalar karşısında son derece büyük zorluklarla mücadele ettiği de bir gerçektir.

Söylenecek çok daha fazla şey var. Bunun yalnızca oldukça geniş bir tartışmanın kapısını araladığının farkındayım. Ama şimdilik burada duracağım.