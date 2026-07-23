AB'den AliExpress'e 550 milyon euroluk ceza

Avrupa Birliği (AB), Çin merkezli e-ticaret platformu AliExpress'e, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı (Digital Services Act-DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle 550 milyon Euro para cezası verdi.

AB, platformun yasa dışı, güvensiz ve sahte ürünlerin satışına ilişkin riskleri yeterince değerlendirmediği ve bu riskleri azaltmak için gerekli adımları atmadığı sonucuna vardığını ve cezanın bu yüzden verildiğini belirtti.

Komisyonun incelemesine göre AliExpress, yasa dışı ürünleri tespit edip kaldırmakla görevli moderatör sayısını gerçekçi şekilde değerlendirmedi ve mevcut denetim sistemlerinin etkinliğini olduğundan daha yüksek gösterdi.

Komisyon ayrıca platformun öneri algoritmalarının ve reklam sistemlerinin yasa dışı ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunduğunu, buna rağmen şirketin bu riski yeterince analiz etmediğini belirledi.

AB: Sahte ürünler haftalarca yayında kaldı

AB, AliExpress’in riskleri azaltma konusunda da ciddi eksiklikler gösterdiğini açıkladı. Platform, sahte ürünlerin yanı sıra güvenlik standartlarını karşılamayan oyuncakları ve tehlikeli kozmetik ürünlerini uzun süre satışta tuttu.

AliExpress ayrıca yasa dışı ürün satan satıcılara yönelik yaptırımları etkili biçimde uygulamadı. Ceza alan mağazalar faaliyetlerini sürdürdü. Satıcılar, ürünlerini kasıtlı olarak yanlış kategoriler altında listeleyerek platformun denetim mekanizmalarını kolayca aştı. AliExpress ise bu ihlalleri tespit etmek için yeterli sayıda personel çalıştırmadı.

20 Ekim 2026'ya kadar süre verildi

AB, para cezasını belirlerken ihlallerin niteliğini, kullanıcılar üzerindeki etkisini ve ihlallerin en az Haziran 2025’e kadar devam etmesini dikkate aldı. Öte yandan AB, DSA’nın yeni yürürlüğe giren bir düzenleme olmasını cezanın hesaplanmasında hafifletici bir unsur olarak değerlendirdi.

AliExpress’in, karar doğrultusunda yükümlülüklerini nasıl yerine getireceğini açıklayan bir eylem planını 20 Ekim 2026 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na sunması gerekiyor. Komisyon, planı inceledikten sonra nihai uygulama kararını verecek. AliExpress yükümlülüklerini yerine getirmezse Komisyon şirkete ek para cezaları verebilecek.

Bu ay gümrük vergisi uygulamasına giden AB, Mayıs 2026'da da TEMU platformuna 200 milyon euro ceza kesmişti.

Avrupa Birliği, Çin’den gelen 6 milyar paketin peşinde

Çin firmaları ve Avrupa pazarı

Kaynak: ECBD

Avrupa pazarı Amazon tarafından domine edilse de Temu, Shein ve Aliexpress bazı Avrupa ülkelerinde Amazon ile yarışabilecek seviyede ticaret hacmine sahip. Öyle ki Avrupa Parlamentosu'na göre AB'ye giren küçük paket kargoların yüzde 91'i Çin'den geliyor.

Geçtiğimiz günlerde AB küçük paket ticaretini kontrol altına almak için yeni bir gümrük vergisi sistemini yürürlüğe koymuştu.

(EY/HA)