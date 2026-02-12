TEMU, 30 euro engelini ithalatçı şirketle aştı: Türkiye’de yeniden faaliyette

6 Şubat 2026’da yürürlüğe giren düzenlemeyle yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 euroya kadar uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürü kaldırılmış, tüm siparişler için detaylı gümrük beyannamesi ve ek vergiler zorunlu hale gelmişti.

Düzenlemenin ardından Türkiye’ye gönderimlerini durduran Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU, yeni bir modelle yeniden faaliyete geçti.

Şirket, Türkiye’de WhaleCo (Whaleco Turkey Teknoloji A.Ş.) adıyla kurduğu şirket üzerinden resmi ithalatçı olarak işlem yapmaya başladı. Böylece ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, ticari ithalat statüsünde ülkeye giriş yapacak.

Şirketin ödenmiş sermayesi ise 62 bin 500 TL.

Vergi alışveriş sırasında ödenecek

Yeni modelde kullanıcılar, sipariş sırasında ürün bedeliyle birlikte vergiyi de ödüyor. Gümrük işlemleri ise WhaleCo tarafından yürütülüyor. Ürünler şirket adına ithal edilerek doğrudan müşterilerin adresine teslim ediliyor. Bu sistemle birlikte tüketicilerin ayrıca gümrük beyannamesi hazırlaması ya da gümrük müşaviriyle çalışması gerekmiyor.

Basitleştirilmiş ithalat uygulamasının kaldırılmasının ardından bireysel ithalatta uygulanan yüksek vergi oranları ve beyanname zorunluluğu, düşük bedelli ürünlerde maliyetleri ciddi biçimde artırmıştı. TEMU'nun yeni modeldelinde ise ürünler ticari ithalat kapsamında değerlendirildiği için vergi oranları ürün grubuna göre değişiklik gösterek.

580 TL alt sınır

TEMU uygulamayla birlikte alışverişlere asgari sepet tutarı getirdi. Toplam tutarı 580 TL’nin altında kalan siparişler işleme alınmıyor. TEMU’nun internet sitesinde 580 TL ve üzerindeki siparişlerde ise kargonun ücretsiz olduğu yazıyor.

Şu an için platformdaki Türkiye’ye yapılan satışlarda ürün çeşitliliği sınırlı. Bazı kategoriler (örneğin pilli ve elektrikli cihazlar ile belirli tekstil ürünleri) satış listede yer almıyor.

Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi bitti

