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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 14:22 4 Ağustos 2026 14:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 14:33 4 Ağustos 2026 14:33
Okuma Okuma:  2 dakika

60 bin kişi sınırı geçti: Af Örgütü'nden Ceuta çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Fas'tan İspanya'nın Ceuta özerk kentine binlerce kişinin geçiş yapması ve can kayıplarının yaşanması üzerine yetkililere çağrıda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
60 bin kişi sınırı geçti: Af Örgütü'nden Ceuta çağrısı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Fas'tan İspanya'nın Ceuta özerk kentine aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişinin geçiş yapması ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin bildirilmesi üzerine Uluslararası Af Örgütü yazılı bir açıklama yaptı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü İspanya Direktörü Esteban Beltrán, durumun yakından takip edildiğini belirterek İspanya ve Fas yetkililerine uluslararası hukuk sorumluluklarını hatırlattı.

"Geri göndermeme ilkesi mutlaktır”

Geliş şekilleri ne olursa olsun tüm göçmenlerin insan haklarının ayrımcılık yapılmaksızın korunması gerektiğini ifade eden Beltrán, şunları kaydetti:

"Ceuta'ya ulaşan kişi sayısının fazlalığı ve geçişlerin gerçekleşme koşulları, uluslararası hukuka göre geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin mutlak olduğu ve toplu sınır dışı etmenin her koşulda yasak olduğu gerçeğini gölgelememelidir. Uluslararası koruma talebinde bulunanların iltica sistemine erişimi sağlanmalıdır.”

Aşırı güç kullanımı ve ayrımcılık uyarısı

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Görevlendirilen tüm güvenlik güçlerinin güç kullanımına ilişkin uluslararası standartlara uygun hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Beltrán, çocuklar ve risk altındaki gruplar için yeterli sağlık ve sosyal hizmet kaynaklarının seferber edilmesi gerektiğini belirtti.

Beltrán ayrıca, yetkilileri süreçten etkilenen kişiler üzerinde doğabilecek ayrımcı etkileri önlemeye davet ederek, yükselen ırkçı söylemleri kınadı.

Ne olmuştu?

Ceuta yerel yetkilileri, onlarca kişinin yaşamanı yitirdiği bölgeye 60 binden fazla kişinin geçtiğinin tahmin edildiğini açıkladı. İspanya yönetimi, polis ve Sivil Muhafızlar'a (Guardia Civil) destek vermek amacıyla bölgeye ordu birlikleri sevk etti.

Binlerce kişinin geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldığı bildirilirken, Uluslararası Af Örgütü, sınır kontrolü sırasında yaşanabilecek aşırı güç kullanımı ve geri göndermeme yükümlülüğünün ihlali gibi insan hakları ihlallerini izlemeye devam edeceğini duyurdu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
İspanya sınır Fas
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