İspanya sınırında göç ve can kayıpları: “Olağanüstü ve vahim bir durum”

Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya uzanan en kestirme ve tehlikeli kapılardan biri olan Ceuta sınır hattı, dünden (30 Temmuz Perşembe) bu yana insani krizlerinden birine sahne oluyor. Fas’ın kuzeyindeki Fnideq (Castillejos) kasabası kıyılarından denize giren binlerce kişi, İspanya’ya bağlı özerk kent Ceuta’ya (Sebte) yüzerek geçmeye çalıştı.

400 kişi kurtarıldı

Sınırı oluşturan büyük betonların ve jiletli tellerin etrafından dolanmak isteyen göçmenler, akıntı ve dalgalara karşı yaşam mücadelesi verirken, 18 kişi boğularak öldü. İspanya Deniz Güvenliği ve Kurtarma Servisi ile İspanyol Kızılhaçı ortaklaşa yürüttükleri operasyonlarda 400’den fazla kişiyi sudan sağ çıkarmayı başardı. Son bir hafta içinde çoğu yüzerek olmak üzere yaklaşık iki bin kişi Ceuta’ya ulaştı.

Göçmenler neden İspanya’ya geçmek istiyor?

Kuzey Afrika’da yer alan Ceuta ve Melilla kentleri, İspanya'nın Afrika kıtasındaki tek kara sınırını oluşturuyor. Bu durum, iki kenti hem Fas vatandaşları hem de Sahra Altı Afrika ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen sığınmacılar için göç yolu haline getiriyor. Ancak Ceuta'ya varmak Avrupa'ya ulaşmak anlamına gelmiyor elbette.

Fas ve çevre ülkelerde özellikle gençler arasında tırmanan işsizlik oranı ve geleceksizlik hissi, Sudan, Çad ve Mali gibi ülkelerdeki savaş ve siyasi baskılardan kaçan mülteciler için bölge tek kaçış noktası.

"Ulusal acil durum ilan edildi”

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, 30 Temmuz’da X hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirterek, "normal düzeni en kısa sürede yeniden sağlamak" amacıyla Ceuta’ya asker ve ek sivil muhafız birliklerinin sevk edildiğini duyurdu.

Ceuta Özerk Kent Başkanı Juan Jesús Vivas, sınır hattının tamamen çöktüğünü ifade ederek merkezi hükümete "ulusal acil durum" ilan etmesi çağrısında bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X hesabında yaptığı açıklamada, "kontrosüz göçün ulusal güvenliği tehdit ettiğini" savunarak Schengen Bölgesi’nin İspanya’ya kapatılması gerektiğini belirterek Madrid hükümetinin göç politikalarını eleştirdi.

"Dış politika kozu"

Fas kolluk kuvvetleri sınıra takviye ekipler göndererek yüzlerce kişiyi karadan engellediğini açıklasa da, İspanyol basını Rabat yönetiminin sınırı dönemsel bir dış politika kozu olarak kullandığına dikkat çekiyor.

"Mahkeme kararı etkili oldu"

İspanya Yüksek Mahkemesi, 8 Temmuz’da Ceuta veya İspanya sınırına ulaşan göçmenlerin usulsüz şekilde Fas’a geri gönderilemeyeceği yönünde karar vermesinin de etkili olduğuna yer veriliyor.

Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH) Açıklaması

Fas'ın kuzey bölgesindeki sınır hareketliliğini doğrudan takip eden derneğin temsilcilerinden Achraf Maimouni, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada sınırdaki tabloyu "olağanüstü ve vahim bir durum" olarak nitelendirdi.

(FY)